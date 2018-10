Motocross delle Nazioni | tutto pronto per l’atteso evento | Cairoli guida il gruppo azzurro

Motocross delle Nazioni 2018 : programma - orari e tv : Si chiude ufficialmente la stagione del Motocross, che a livello di campionati mondiali ha visto il sipario lo scorso weekend a Imola, con il consueto Motocross delle Nazioni, che quest’anno prende il nome di Monster Energy FIM MXoN. Come consuetudine all’evento (che si terrà al Red Bull Air di Buchanan, Michigan, Stati Uniti) parteciperanno tre piloti per ogni nazione (divisi in MXGP, MX2 e Open), con il sabato dedicato alle ...

MXGP Motocross Rush permette di gareggiare testa a testa con i miti delle categorie MXGP e MX2 : MXGP Motocross Rush è un gioco di corse con le moto da cross basato sulla fisica in cui gareggiare testa a testa con giocatori di tutto il mondo. Il gioco offre la possibilità di partecipare al campionato ufficiale di Motocross MXGP correndo sui tracciati ricchi di salti e gole da superare bilanciando il peso del pilota e vincendo le casse premio potrete ottenere nuove parti per potenziare la moto e nuovi accessori per il ...

Motocross delle Nazioni Europee - è un trionfo azzurro a Danzica : vincono sia gli uomini che le donne : La Maglia Azzurra si impone nella competizione continentale sia con la squadra maschile che con quella femminile Non avrebbe potuto chiudersi in maniera migliore il Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia), dominato dall’Italia grazie alle prestazioni sia della squadra maschile che di quella femminile. Proprio come nel 2015 ad Arco di Trento. Sono stati Gianluca Facchetti, Mattia Guadagnini, Valerio Lata e Matteo Luigi Russi a ...

Motocross delle Nazioni Europee - brillano gli atleti azzurri : pole position sia per gli uomini che per le donne : Sia nella categoria femminile che in quella maschile, la Maglia Azzurra conquista la pole position nel Motocross delle Nazioni Europee Il sabato del Motocross delle Nazioni Europee a Danzica (Polonia) è stato impeccabile per la Maglia Azzurra. Dopo un ballot sfortunato, l’Italia ha reagito al meglio. La procedura con cui vengono estratte a sorte le posizioni di partenza nelle manche di qualifica aveva relegato la squadra maschile al 9° ...

Motocross - Trofeo delle Nazioni - Cairoli guida la squadra azzurra negli Stati Uniti : Una settimana dopo la chiusura del Campionato del Mondo a Imola, i migliori piloti si ritroveranno in America per sfidarsi in rappresentanza dei rispettivi Paesi. L'Italia scenderà in pista con gli ...

Motocross – Trofeo delle Nazioni - Cairoli guida la squadra azzurra negli Stati Uniti : Al termine del Campionato del Mondo, i tre azzurri si riuniranno per difendere i colori dell’Italia al Trofeo delle Nazioni Il 7 ottobre a Red Bud, negli Stati Uniti, andrà in scena la competizione più attesa del panorama del Motocross mondiale: il Trofeo delle Nazioni. Una settimana dopo la chiusura del Campionato del Mondo a Imola, i migliori piloti si ritroveranno in America per sfidarsi in rappresentanza dei rispettivi ...

Motocross - GP Svizzera 2018 : programma - orari e tv delle gare di domenica 19 agosto : domenica 19 agosto si disputerà il GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul tracciato di Frauenfeld-Gachnang andranno in scena due gare che potrebbero indirizzare definitivamente il campionato nelle mani di Jeffrey Herlings: l’olandese ha 39 punti di vantaggio su Tony Cairoli ma il Campione del Mondo non vuole mollare la presa e sogna ancora una grandiosa rimonta. Il siciliano scatterà dalla pole position e proverà a ...

L'Italia al Motocross delle Nazioni Europee : Con la Maglia Azzurra, Gianluca Facchetti l'anno scorso si laureò Campione del Mondo 125 mentre Kiara Fontanesi è stata protagonista di due successi al Nazioni Europee Femminile . Mattia Guadagnini, ...