Morgan in giuria a X Factor 2018 al posto di Asia Argento Anteprima Blogo

(Di martedì 2 ottobre 2018) Si è tanto discusso in queste settimane del casoe della denuncia di Jimmy Bennet nei confronti della figlia del grande regista Dariodi presunti abusi sessuali ai danni del giovane attore americano. A seguito di queste denunce era arrivato il comunicato di Sky che si riservava di decidere se estromettere dal programmae proprio nelle ultime ore l'azienda televisiva ha diramato un ulteriore comunicato ufficiale in cui si dice che l'attrice e regista non parteciperà come giudice all'edizionedi Xi cui live partiranno a fine mese. Ecco il comunicato di Sky Italia:ina Xaldi) pubblicato su TVBlog.it 02 ottobre22:54.