Moody s : Ue impreparata a nuova crisi che rafforzerebbe i populisti : Roma, 2 ott., askanews, - Mentre 'i rischi politici e normativi stanno aumentando' l'Europa non appare pronta per affrontare un altro forte rallentamento che metta alla prova il sistema finanziario. A ...

Moody's : 'Europa impreparata in caso di nuova crisi' : ...inoltre che le azioni decise dai governi e dalla banche centrali per favorire la ripresa dopo l'ultima crisi hanno ridotto le opzioni per contrastare un eventuale nuovo peggioramento dell'economia. ...