Monza : i conflitti del '900 in 100 foto - Robert Capa in mostra all'Arengario (2) : (AdnKronos) - La mostra è articolata in 13 sezioni e si conclude con una novità, la sezione inedita 'Gerda Taro e Robert Capa', un cammeo di tre scatti: un ritratto di Robert, un ritratto di Gerda scattato da Robert e un loro 'doppio ritratto', un modo per portare in mostra la loro vicenda umana e l