Monza | i conflitti del ' 900 in 100 foto | Robert Capa in mostra all' Arengario 2

Monza : i conflitti del '900 in 100 foto - Robert Capa in mostra all'Arengario : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - I maggiori conflitti del Novecento ritratti nelle immagini del più grande fotoreporter del ventesimo secolo. Arriva negli spazi espositivi dell’Arengario di Monza la mostra di Robert Capa, più di 100 immagini in bianco e nero che documentano gli eventi di cui il fotograf