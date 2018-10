Monti ne ha per tutti | ' Salvini impari l' economia o rischia | Renzi dimentica cosa voleva'

Economia : viceministro FioraMonti - tempo di fare investimenti a lungo negati - con Ue percorso condiviso : Bruxelles, 28 set 14:18 - , Agenzia Nova, - Ci sono tutte le condizioni per far sì che l'Europa si renda conto che bisogna fare quegli investimenti che per troppo tempo non sono stati... , Beb,

Incendio cancella i Monti Pisani : 6 milioni di euro di danni - 15 anni per tornare alla normalità : Oltre mille ettari di territorio sui Monti Pisani sono andati in fumo nei comuni di Calci, Vicopisano e Vecchiano. Le fiamme...

L'eurodeputato Viotti : "Fondi per i profughi direttamente a Regioni e Comuni - così sMontiamo il decreto Salvini" : Il relatore pd del bilancio europeo inserisce un emendamento che, spiega, consentirà di "dribblare" i veti statali sui progetti di protezione umanitaria

Fungaioli dispersi sui Monti Lunigiana : 21.30 Un altro cercatore di funghi è disperso sui monti della Lunigiana. E' un uomo di 50 anni che non ha fatto rientro a casa e i familiari hanno lanciato l'allarme.Sul posto le squadre del soccorso alpino, carabinieri, e volontari. Si teme che l'uomo possa aver perso l'orientamento a causa del buio della sera. Ancora senza esito le ricerche per trovare un cercatore di funghi, 80enne, disperso sempre sui monti della Lunigiana nella zona di ...

VIDEO Dino Salvoldi : “La chiusura di Montichiari ci penalizzerà. Percorso dei Mondiali femminili impegnativo per le nostre” : Vanno su un doppio binario le parole che Dino Salvoldi ha concesso a OA Sport in occasione della presentazione delle formazioni con cui l’Italia si presenterà ai prossimi Mondiali di Innsbruck. L’uomo che, dal 2001, ha dato più di 200 medaglie tra strada e pista al nostro ciclismo si espone sul Percorso della prova femminile, sulle possibilità delle azzurre e infine sul problema della pista con la chiusura del velodromo di ...

Monti Lucretili : si perdono durante escursione - recuperati dal Soccorso Alpino : Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio nella serata di ieri, sui Monti Lucretili, nel territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, per effettuare le ricerche di due dispersi, una donna e suo figlio di 10 anni. L’allarme è stato lanciato nella prima serata dal marito della signora che durante un’escursione pomeridiana in Valle Cavalera si era allontanato momentaneamente dai due non riuscendo più a raggiungerli ...

Epidemia di polmonite : a Montichiari esaurite le scorte d'acqua nei bar e supermercati : Nel paese di Montichiari, provincia di Brescia, sono stati registrati 26 casi di polmonite che hanno creato molto paura tra i residenti. Il batterio, per quanto è dato sapere finora, sembra essersi diffuso tramite le falde di acqua potabile. Per questo motivo gli abitanti hanno preso d'assalto i supermercati e i bar per comprare bottiglie di acqua minerale, esaurendo completamente le scorte. scorte d'acqua terminate nei supermercati Non è ...

Chiusure domenicali - tutte le proposte per correggere le liberalizzazioni di Monti : dai dem al Pdl (passando per la Lega) : Spinte antimoderniste, fobie anticonsumistiche. Rigidità sindacali fuori del tempo ed esaltazione del “piccolo” contro la grande distribuzione. Si sprecano le accuse al governo dopo l’annuncio del ministro e vicepremier Luigi Di Maio di “una legge entro l’anno” per limitare le aperture domenicali dei negozi con un meccanismo di turnazione. Lo scontro politico sul tema è stato immediato ed è destinato ad acuirsi dal 13 settembre in poi, quando la ...

Niente più negozi aperti di domenica e durante le feste : come Lega e M5S vogliono abolire le liberalizzazioni di Monti : Lega e Movimento 5 Stelle vogliono abrogare le liberalizzazioni del governo Monti e allo scopo hanno depositato due diverse proposte di legge che mirano a regolamentare le aperture festive e domenicali degli esercizi commerciali ponendo un tetto massimo annuo. Ma quali sono le differenze tra le due pdl?Continua a leggere

Scoperta piantagione di marijuana : due arresti sui Monti Lattari : Una piantagione di marijuana e tre persone arrestate: è il bilancio dell'operazione dei carabinieri del Comando di Foggia che hanno scoperto, nelle campagne di Cerignola, in contrada Giardino, oltre 7.

Ponte della Scafa - riapre a senso unico. Montino : 'Tre mesi per la messa in sicurezza' : 'Domani mattina è confermato, domani alle ore 6 ci sarà l'apertura del Ponte. Non sarà un'apertura totale ma soltanto una carreggiata per senso di marcia, alternato, con un passaggio pedonale di circa ...

Mario Monti : “Il Trattato di Dublino va cambiato - ma bastonando l’Ue il governo mette in pericolo l’Italia” : L'ex presidente del Consiglio e senatore a vita, Mario Monti, parla del governo Lega-M5S: "Anche io vorrei che venisse cambiato il Trattato di Dublino, perché è urgente e positivo farlo, ma la ragione del mancato cambiamento non risiede nelle istituzioni centrali, bensì sta nel fatto che alcuni Governi non vogliono e oggi hanno il potere di opporsi, come Ungheria e Repubblica Ceca. Se l'Italia volesse davvero modificare il Trattato dovrebbe ...

Monti : 'Bisogna sgamare il gioco del Governo; vedo cose che mettono in pericolo il Paese' : In occasione della puntata di questo lunedì 27 agosto della trasmissioneIn onda su La7, è intervenuto il professor Mario Monti, ex Premier e attuale Senatore a vita, il quale si è espresso approfonditamente su vari aspetti economici e politici attuali. Vediamo cosa ha detto. Monti: 'Mentre si parlava di Diciotti e di Salvini l'Italia ha cambiato posizionamento geopolitico' Mario Monti ha esordito dicendo: Non è chiaro verso quale destinazione di ...