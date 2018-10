Mondiali Volley 2018 femminile | l' Italia cala il tris contro Cuba

Volley femminile - Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0 : Bosetti fa sempre la cosa giusta - bene Egonu anche in banda : Terza vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di Volley e terzo 3-0, stavolta contro Cuba. Andiamo a scoprire le Pagelle delle azzurre. Pagelle ITALIA-CUBA 3-0 Ofelia Malinov 6.5: il livello di difficoltà della sfida permetteva anche qualche esperimento e la ricezione non sempre precisa nel secondo e terzo set l’ha costretta a qualche scelta obbligata ma ancora una volta denota qualche difficoltà nei primi tempi e commette qualche ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : parla Cristina Chirichella. L’azzurra : “Siamo state concentrate sulla partita” : L’Italia ha battuto Cuba per 3-0 nella terza gara dei Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo le azzurre hanno inanellato così la terza vittoria consecutiva, presentandosi al meglio alle due partite risolutive del raggruppamento, contro Turchia e Cina, in programma rispettivamente domani e giovedì. Al termine della partita contro le caraibiche ha parlato la nostra Cristina Chirichella: “Abbiamo giocato molto bene, siamo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia cala il tris contro Cuba. Mazzanti sperimenta il doppio opposto : Tutto facile per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre hanno festeggiato la terza vittoria consecutiva superando con un netto 3-0 Cuba, nobile decaduta di questo sport e lontanissima parente dalla squadra che vinse due titoli iridati consecutivi negli anni ’90. I parziali: 25-11, 25-18, 25-20. La Nazionale sale così in vetta alla Pool B a punteggio pieno con 3 vittorie, 9 punti e nessun set ...

Mondiali Volley femminili 2018 - Italia schiacciasassi : Cuba asfaltata dalle ragazze di Mazzanti : Mondiali volley femminili 2018, Italia vittoriosa su Cuba con un netto 3-0 che proietta le ragazze di Mazzanti in prima posizione nel girone eliminatorio Mondiali volley femminili 2018, l’Italia ha risposto ancora una volta presente in terra giapponese. La squadra di coach Mazzanti, nella sua terza uscita nel girone mondiale, ha domato senza particolare difficoltà Cuba, sconfitta con un netto 3-0 che dà ulteriore fiducia al gruppo ...

LIVE Italia-Cuba volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA. Azzurre per il tris : 2-0 senza storia con le caraibiche : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cuba, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare la modesta compagine caraibica con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva della rassegna iridata e lanciarsi con maggiore convinzione verso i big match contro Turchia e Cina che ci diranno quali potranno essere le nostre reali ambizioni in ...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 - il programma e tutte le partite di oggi (2 ottobre). Gli orari e come vederle in tv : oggi martedì 2 ottobre si giocano sei partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. La prima fase entra sempre più nel vivo, 12 Nazionali scenderanno in campo per disputare i propri incontri: l’Italia torna a giocare dopo il giorno di riposo e affronterà la modesta Cuba in un incontro che non dovrebbe riservare grosse sorprese alle azzurre, si attendono passeggiate di salute anche per la Cina contro il ...

Italia Cuba/ Streaming video e diretta tv Rai : orario e risultato live (Mondiali Volley donne) : diretta Italia Cuba: info Streaming video e tv Rai del match previsto oggi, terzo incontro del girone B per la prima fase dei Mondiali 2018 di volley femminile.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 01:00:00 GMT)

Italia-Cuba in tv - Mondiali Volley femminile : a che ora inizia e su che canale vederla : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: FIVB

Volley - Mondiali 2018 : domani Italia-Cuba - azzurre per la terza vittoria contro la nobile decaduta : L’Italia si sta godendo il suo giorno di riposo a Sapporo (Giappone) in attesa di tornare in campo per la terza partita dei Mondiali 2018 di Volley femminile. domani (ore 06.40) le azzurre affronteranno Cuba in una partita da vincere a tutti i costi, l’unico obiettivo deve essere quello di infilare il terzo successo consecutivo per 3-0 (dopo quelli ottenuti agevolmente contro Bulgaria e Canada) e lanciarsi con la massima convinzione ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia spazza via il Brasile! Giappone e Olanda vincono in scioltezza : Terza giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Oggi si sono disputate sei partite, esclusivamente per la Pool A e la Pool D mentre l’Italia ha osservato un turno di riposo. GERMANIA vs ARGENTINA 3-0 (25-21;34-32; 25-18), Pool A a Yokohama Le teutoniche soffrono più del previsto contro la modesta Albiceleste, emblematico il secondo set finito con un vertiginoso 34-32. Alla fine le tedesche ...

Volley - Mondiali 2018 : un successo economico e mediatico! Pallavolo-mania in Italia - un’onda da cavalcare : Un successo andato ben oltre le più rosee previsioni della vigilia. Si possono riassumere in questo modo i Mondiali 2018 di Volley maschile che si sono conclusi ieri in Italia: sono state tre settimane di grande spettacolo e che hanno regalato grandi emozioni, partite palpitanti ed emozionanti che hanno entusiasmato e coinvolto tutto il Paese. La Polonia ha conquistato il secondo titolo iridato consecutivo battendo il Brasile ma a vincere è ...