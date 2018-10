Mondiale Cross | successo per i piloti Motorex

Motocross – Kiara Fontanesi nella storia : conquista il 6° titolo Mondiale : Kiara Fontanesi sul tetto del mondo, sesto Mondiale di Motocross per l’azzurra che oggi ha vinto gara 2 ufficializzando il successo iridato Kiara Fontanesi ha vinto il suo sesto Mondiale di Motocross, all’età di 24 anni è a dir poco un record clamoroso. L’azzurra quest’oggi nell’ultimo GP stagionale del Mondiale Motocross Femminile, ha conquistato la vittoria in “gara 2”, che le è servita per ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings campione del mondo davanti ad Antonio Cairoli dopo il GP d’Olanda : Ad un weekend dalla conclusione del Mondiale 2018 di MXGP, Jeffrey Herlings ha fatto suo il titolo Mondiale. Un risultato che era ormai solo questione di tempo visti i risultati inanellati dall’olandese in sella alla KTM. E così Herlings conquista il suo primo campionato nella classe regina, precedendo il nostro Antonio Cairoli che, quest’anno, è stato costretto ad arrendersi. Appuntamento quindi ad Imola, a fine settembre, dove si ...

Cross Herlings imprendibile : il Mondiale MXGP è suo : Erano sufficienti 5 punti per assicurarsi matematicamente il mondiale MXGP. Jeffrey Herlings , Ktm, , come da pronostico, non si è accontentato: ne ha raccolti 25, quelli della vittoria! Ad Assen, ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings sempre più vicino all’iride dopo il round in Turchia. Cairoli secondo : Jeffrey Herlings dà seguito alla sua marcia trionfale in quest’annata 2018 del Mondiale di MXGP. Nella classe regina del Motocross l’olandese ha sbaragliato il campo anche in Turchia (18° round iridato), conquistando la sesta doppietta consecutiva, la tredicesima stagionale, il quindicesimo GP in diciotto disputati (tenendo conto della mancata partecipazione al GP di Ottobiano per la frattura della clavicola in allenamento) e la 29° ...

Motocross – Mondiale Junior : Maglia Azzurra ancora sul podio : Mondiale Motocross Junior: Maglia Azzurra ancora sul podio. Italia 3°, come nel 2017, e sfortunata. Vince l’Australia. Guadagnini e Rispoli rispettivamente 2° e 3° nella 125 e nella 65 cc. L’Italia si conferma tra le migliori squadre nazionali del Motocross giovanile. A Horsham, in Australia, la Maglia Azzurra ha ripetuto il terzo posto ottenuto nel 2017 avvicinandosi però maggiormente alla vittoria finale. L’Australia ha conquistato il ...

LIVE Motocross - GP Bulgaria 2018 in DIRETTA : Jeffrey Herlings per ipotecare il Mondiale - Tony Cairoli si gioca tutto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Bulgaria 2018 della MXGP. Il circus si trasferisce a Sevlievo (per la prima volta dal 2014) per il 17° round di un Mondiale che sembra ormai saldamente nelle mani del fenomeno olandese della KTM Jeffrey Herlings, reduce da nove vittorie di manche consecutive e con un vantaggio di 58 punti in classifica sul suo compagno di squadra Antonio Cairoli. Il nove volte campione iridato si è presentato al ...

Motocross – Mondiale Junior : Gadagnini in pole nella 125 cc : Mondiale Motocross Junior. Mattia Guadagnini in pole nella 125 cc. Segnali positivi anche da Andrea Viano nella 85 cc e Brando Rispoli nella 65 cc Mondiale Motocross Junior: ottimo inizio. A Horsham, in Australia, Mattia Guadagnini (Husqvarna) ha centrato la pole position nella 125 cc. Il giovane pilota veneto ha realizzato il suo miglior giro (1’48’’434) all’ultimo tentativo disponibile, precedendo di tre decimi l’australiano Bailey ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings ipoteca l’iride - Antonio Cairoli infortunato al ginocchio perde terreno : Che sia sabbia, fango o prato il risultato non cambia. E’ sempre Jeffrey Herlings a vincere in questo Mondiale 2018 di MXGP. La classe regina del Motocross è ormai un dominio incontrastato dell’Olandese Volante ed anche in Svizzera, sul tracciato di Frauenfeld, si è assistito alla solita dimostrazione di forza del pilota orange. 11esima doppietta di questa stagione messa a segno, la nona vittoria di manche consecutiva ed il 13° GP ...

Motocross - GP Svizzera MXGP 2018 : Jeffrey Herlings firma la doppietta e ipoteca il Mondiale. Tony Cairoli sesto - problemi al ginocchio : Jeffrey Herlings si conferma il dominatore indiscusso della stagione e conquista anche la gara-2 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese ha così firmato la doppietta dopo aver vinto gara-1, ha infilato il nono successo consecutivo di manche (13 GP vinti sui 16 disputati) e ha operato ormai l’allungo definitivo in classifica generale: il fenomeno della KTM ora ha infatti 58 punti di vantaggio su Tony ...

Motocross MXGP - GP Svizzera 2018 : Herlings domina gara-1 e vede il Mondiale - Tony Cairoli cade e chiude ottavo : Jeffrey Herlings ha letteralmente dominato la gara-1 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese si è imposto con estrema autorevolezza sul tracciato di Frauenfeld e ha così conquistato l’ottava vittoria di manche consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Il pilota della KTM, infatti, ora ha ben 48 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che oggi si è dovuto accontentare ...

Motocross - Mondiale Cross : è dominio assoluto per i piloti Motorex : Ancora una volta i piloti Motorex dominano il Mondiale Cross Per la seconda volta nella stagione del Cross Mondiale, 6 piloti Motorex hanno conquistato i due podi delle classi MXGP e MX2. È accaduto nella tappa di Lommel (Belgio) tenutasi lo scorso weekend, mentre la prima volta era successo nella tappa italiana di Ottobiano nel mese di giugno. Il quindicesimo GP stagionale si è corso su di un tracciato tipicamente sabbioso, molto ...