Molinari Lega | “Caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza” Poi ritratta

Def - Molinari (Lega) : “Le mie parole male interpretate. Reddito di cittadinanza non è un problema - solo speculazioni” : “Il Reddito di cittadinanza è stato accusato di essere una misura assistenziale. Ma ancora non è stato declinato, così come tutta la manovra finanziaria. Io volevo dire l’esatto contrario”. A dirlo, il capogruppo della Lega a Montecitorio, Riccardo Molinari, dopo le polemiche sulle sue parole (poi smentite), secondo le quali il caos sui mercati era causato proprio dal Reddito per i cittadini in povertà assoluta voluto dal M5s. ...

Manovra - Molinari (capogruppo Lega) : “Tutto il caos dei mercati dal reddito di cittadinanza che non si sa cos’è” : “Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato ...

Manovra - Molinari - Lega - : Se Tria lascia - troveremo altro ministro

Olimpiadi : Molinari (Lega) - possibile intesa tra Torino - Milano e Cortina : Roma, 19 set. (AdnKronos) - “La Lega ha lavorato e continua a farlo con convinzione per portare le Olimpiadi a Torino, Milano e Cortina. Sul tavolo c’è una protocollo d’intesa, approvato, realizzabile e capace di far crescere l’indotto. Ora le tre città devono trovare un accordo comune e lasciare da

Rimborspoli - condannati Cota e Molinari/ Piemonte - fondi a consiglieri regionali : sentenza 'choc' per la Lega : Rimborsopoli Piemonte, condannati Roberto Cota e Riccardo Molinari della Lega: fondi a consiglieri regionali, tutti condannati 25 imputati.

