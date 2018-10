Minecraft | oltre 91 milioni di giocatori attivi mensilmente Ecco perché secondo

eurogamer

(Di martedì 2 ottobre 2018) Lo slancio disembra proprio non volersi fermare: il boss Microsoft del gioco Helen Chiang, ha rivelato a Business Insider che il gioco può contare91die 150di copie vendute nel corso della sua vita.Come riporta Gamingbolt, lo sviluppatore sta cercando di diversificare le esperienze con, ad esempio,: Dungeons. Tuttavia, c'è la ferma convinzione che un vero e proprio sequel dinon sia necessario.le parole di Chiang: "veramente non penso che abbia senso per, data la comunità". Un sequel "è qualcosa che frattura sempre la community."Chiang afferma che mantenere la comunità insieme è una filosofia fondamentale, anche quando si tratta di espandere il franchise. "Il modo in cui abbiamo deciso di espanderci - e penso che Dungeons ne sia il primo esempio - è un modo in cui cerchiamo di mantenere ...