Mimmo Lucano | migliaia di persone alla manifestazione a Riace

Lucano - tremila in marcia a Riace 'Siamo tutti clandestini - Mimmo libero' : Riace, REGGIO CALABRIA, - Almeno tremila persone hanno invaso questa mattina Riace per manifestare la propria solidarietà a Mimmo Lucano, il sindaco del borgo dell'alta locride divenuto simbolo ...

Lucano - tremila in marcia a Riace : "Siamo tutti clandestini - Mimmo libero" : La manifestazione di solidarietà al sindaco agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In piazza anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini

Riace - Laura Boldrini difende Mimmo Lucano e attacca - ancora - Salvini : "Pensi alla 'Ndrangheta" : Laura Boldrini scende in campo al fianco di Mimmo Lucano , il sindaco di Riace indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel farlo, comunque, non si fa mancare un ennesimo attacco a ...

Internazionale a Ferrara si stringe attorno a Mimmo Lucano : Ferrara, askanews, - "Mimmo ha bisogno del nostro affetto essendosi evidentemente preso delle responsabilità". E "non merita questa insolenza, questa tracotanza delle parole". Per questo ...

Mimmo Lucano - accusa e difesa ricorrono al Tribunale del Riesame. Il sindaco di Riace resta ai domiciliari : Sarà il Tribunale del Riesame a decidere se Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, agli arresti domiciliari da martedì deve tornare in libertà oppure no. Sarà presentato in giornata ai giudici della Libertà di Reggio Calabria il ricorso della Procura della Repubblica di Locri contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, Domenico Di Croce, che aveva disposto la misura ma non aveva riconosciuto una lunga serie di reati: ...

Mimmo Lucano - quello che è giusto spesso non è legale. E non vale solo per l’immigrazione : Uno dei tanti lavori che feci in vita mia fu insegnare diritto nelle scuole superiori. Ricordo che la prima lezione che tenni esordii dicendo agli alunni che non si dovevano illudere: non esiste un diritto oggettivo, ma esiste solo un diritto di quella tale classe dominante. Il diritto è frutto di scelte del momento storico, politiche e spesso economiche. Ciò comporta, di conseguenza, che ciò che è legale in un certo periodo non lo sarà magari ...

Non processate il modello Riace : io sto con Mimmo Lucano : Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, inventore di quell'utopia concreta che si chiama convivenza civile e accoglienza possibile, è stato arrestato con l'accusa di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina": in pratica il "delitto di fraternita'". Evidenziato per escluderne la legittimità, il 6 luglio scorso, dal Consiglio costituzionale francese, equivalente della nostra Corte.Il Consiglio francese ha accolto il ricorso di ...

Mimmo Lucano resta ai domiciliari : Riace, 5 ott., askanews, - Il sindaco di Riace Mimmo Lucano rimane agli arresti domiciliari. Il gip di Locri, Giuseppe Di Croce, ha mantenuto l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo ...

Migranti - resta ai domiciliari il sindaco di Riace Mimmo Lucano : Riace, 5 ott., askanews, - Il sindaco di Riace Mimmo Lucano rimane agli arresti domiciliari. Il gip di Locri, Giuseppe Di Croce, ha mantenuto l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo ...

Alba Parietti contro Governo M5s-Lega : "Ridateci Berlusconi"/ Su Mimmo Lucano : "Inchiesta pretestuosa" : Alba Parietti contro Governo M5s-Lega: "Ridateci Berlusconi". La showgirl ha poi commentato l'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano: "Inchiesta pretestuosa"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Migranti - resta ai domiciliari il sindaco di Riace Mimmo Lucano : Riace, 5 ott., askanews, - Il sindaco di Riace Mimmo Lucano rimane agli arresti domiciliari. Il gip di Locri, Giuseppe Di Croce, ha mantenuto l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo ...

Mimmo Lucano resta ai domiciliari. L’avvocato : “Presenteremo ricorso al Riesame” : L'avvocato di Mimmo Lucano entra nel Tribunale di Locri poco dopo le undici. Incontra il giudice per le indagini preliminari Domenico Di Croce e poco minuti dopo, all'uscita, il responso c'è. "Gli arresti domiciliari - dice il legale Andrea Dacqua all'Huffpost - non sono stati revocati. Presenteremo ricorso al tribunale del Riesame".Per il sindaco di Riace, accusato di favoreggiamento di immigrazione clandestina e fraudolento affidamento ...

'Stiamo con Riace e con Mimmo Lucano' - il sit in anche a Piacenza : 'Il Pd boccia la proposta della Lega sul Diesel euro 4. Deluse le speranze di cittadini e commercianti' 3 Lavori sulla Statale 45, Foti: 'Basta ritardi'. Il Governo: 'Necessari approfondimenti ...

Riace - sospeso il sindaco Mimmo Lucano : Si terrà stamattina l'interrogatorio di garanzia per Mimmo Lucano, il sindaco di Riace arrestato due giorni fa con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Oggi il gip di Locri sentirà Lucano per la prima volta dopo il suo arresto, ma molto dipenderà dalle decisione attese da parte del Tribunale del Riesame, chiamato in causa dagli avvocati di ...