Mimmo Lucano | In migliaia a Riace per il Sindaco | Salvini | Ora attendo

Riace - in migliaia sfilano per il sindaco «Giù le mani da Mimmo Lucano» | : Il primo cittadino agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli striscioni dei manifestanti: «Il mondo lo adora, l’Italia lo arresta»

Mimmo Lucano arrestato. Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Riace - 3mila in marcia per Mimmo Lucano “Tieni duro e continua a lottare sempre”. E il sindaco saluta con il pugno chiuso : Oltre tremila persone arrivata da tutta Italia hanno sfilato nelle strade di Riace per manifestare solidarietà a Domenico Lucano, il sindaco della cittadina calabrese arrestato martedì per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti si sono riversati nel paesino da tutte le regioni, con nutrite rappresentanze da Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia. “Arrestato Lucano per arrestare un modello di integrazione ...

Lucano - in migliaia al corteo per il sindaco (sospeso) di Riace : “Mimmo libero”. E lui saluta col pugno chiuso dal balcone : Affacciato alla finestra di casa col pugno sinistro chiuso: così Domenico Lucano ha salutato le circa quattromila persone giunte a Riace per testimoniare la loro solidarietà al sindaco – ora sospeso – agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I manifestanti, dopo aver percorso le strade del paese, sono giunti sotto casa sua urlandogli “Tieni duro, continua a lottare sempre. In questa battaglia ...

Lucano - tremila in marcia a Riace : "Siamo tutti clandestini - Mimmo libero" : La manifestazione di solidarietà al sindaco agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In piazza anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini