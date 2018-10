Mimmo Lucano arrestato Migliaia di persone a Riace in supporto del sindaco

Riace - corteo sotto casa di Mimmo Lucano intona "Bella Ciao" : il sindaco saluta col pugno chiuso : "Lucano non si arresta, Riace libera". Urlando questo slogan, in migliaia hanno manifestato quest"oggi, sotto la pioggia, in solidarietà con Mimmo Lucano. Il sindaco di Riace è agli arresti domiciliari con l"accusa di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina.Un"accusa che pone più di un dubbio sul modello tanto decantanto di accoglienza e integrazione della cittadina calabrese.La dimostrazione di oggi ha raccolto una buona partecipazione, ...

Internazionale a Ferrara - presidio a sostegno di Mimmo Lucano : Ferrara, askanews, - "Siamo qui per far sentire la nostra vicinanza a Mimmo Lucano, a questa Italia che si sta spostando verso Riace per dire che la Legge Bossi-Fini e una legge balorda e che in ...

Mimmo Lucano : migliaia di persone alla manifestazione a Riace : 6 ottobre 2018 - Riace, come anticipato nei giorni scorsi, è scesa in strada oggi pomeriggio in supporto del sindaco Mimmo Lucano, ai domiciliari dal 2 ottobre scorso perché accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.migliaia di cittadini arrivati da ogni parte d'Italia si sono ritrovati nel comune simbolo dell'integrazione e dell'accoglienza per ...

Riace - Laura Boldrini difende Mimmo Lucano e attacca - ancora - Salvini : "Pensi alla 'Ndrangheta" : Laura Boldrini scende in campo al fianco di Mimmo Lucano , il sindaco di Riace indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nel farlo, comunque, non si fa mancare un ennesimo attacco a ...

Internazionale a Ferrara si stringe attorno a Mimmo Lucano : Ferrara, askanews, - "Mimmo ha bisogno del nostro affetto essendosi evidentemente preso delle responsabilità". E "non merita questa insolenza, questa tracotanza delle parole". Per questo ...

Mimmo Lucano - accusa e difesa ricorrono al Tribunale del Riesame. Il sindaco di Riace resta ai domiciliari : Sarà il Tribunale del Riesame a decidere se Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, agli arresti domiciliari da martedì deve tornare in libertà oppure no. Sarà presentato in giornata ai giudici della Libertà di Reggio Calabria il ricorso della Procura della Repubblica di Locri contro l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, Domenico Di Croce, che aveva disposto la misura ma non aveva riconosciuto una lunga serie di reati: ...