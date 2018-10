Milano in rosso ma sopra minimi Resta in tensione lo Spread

Milano - travolta mentre attraversava sulle strisce da ciclista passato col rosso : è grave : La donna, 40 anni, ha battuto violentemente la testa sull'asfalto: in prognosi riservata al Niguarda

Def - spread in rialzo di 20 punti Milano verso un avvio in rosso : Def all'esame dei mercati. Lo spread si impenna nelle prime battute di oltre 20 punti rispetto ai 235 della chiusura di ieri e segna quota 258. A Piazza Affari i futures segnano un calo dell'1% Segui su affaritaliani.it

Mercati in rosso dopo la Fed. Milano la peggiore : C'è nervosismo tra gli investitori nel giorno in cui il Governo renderà nota la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza , ormai nota come NADEF, su cui si baserà la Legge di Bilancio ...

Borsa Milano chiude in rosso - -0 - 9% - : ANSA, - Milano, 24 SET - La crisi commerciale fra Stati Uniti e Cina, con la nuova tranche di dazi, ha pesato sulle Borse europee, tutte in rosso. Piazza Affari è stata la peggiore: ha perso lo 0,91% ...

Derby rossoneroazzurro. Così il calcio arriva alla Triennale di Milano : Dopo aver inventato da assessore Bookcity e Piano City, ecco ora calcioCity, una cinque giorni di incontri e iniziative sul calcio che Stefano Boeri organizza da presidente della Triennale. Fra il 27 settembre e il 1° ottobre, ci saranno incontri e iniziative sul calcio. Non bastava la centralità di

Milano : Sentinelli scendono in piazza in rosso contro razzismo e intolleranza : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Un segno rosso contro l'odio, il razzismo e qualunque forma di intolleranza. E' l'appello lanciato dai Sentinelli di Milano che per domenica 30 settembre hanno organizzato una manifestazione in piazza Duomo, luogo simbolo del capoluogo lombardo, per dire 'no' a ogni for

Borsa Milano in rosso - -4% - con Atlantia : ANSA, - Milano, 7 SET - Giornata negativa per Piazza Affari, che ha perso lo 0,39% a 20.447 punti. La Borsa di Milano non è stata la peggiore in un'Europa contrastata, con gli investitori frenati dai ...

Borsa Milano chiude in rosso dello 0 - 39% : ANSA, - Milano, 7 SET - Piazza Affari ha chiuso in terreno negativo. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in perdita dello 0,39% a 20.447 punti.

Borse europee in rosso. Milano limita le perdite in attesa di Fitch : Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente . Anche Piazza Affari risulta in calo in attesa del giudizio di Fitch sul rating sovrano. Intanto sono giunte nuove statistiche ...

Milano tiene la posizione. In rosso il resto d'Europa : Teleborsa, - Partenza sui livelli della vigilia per Piazza Affari , mentre si muovono in calo le principali Borse europee dopo il finale piatto di Tokyo e quello al ribasso di Wall Street. L'Euro / ...

Milano unica Borsa in rosso - a Wall Street l’S&P500 per la prima volta sopra 2900 : Incerte le principali Borse europee che sfruttano solo parzialmente i benefici dell'accordo commerciale Usa-Messico. Acquisti sul settore auto. Milano resta sensibile all'andamento dei titoli di Stato - sotto pressione anche per l'incertezza sulla Legge di Bilancio - e alla questione concessioni dopo il disastro di Genova. BTp migliorano dopo l'asta del Tesoro sui Ctz. Euro/dollaro a 1,17...