Milano chiude giù dello 0 | 23% | spread risale a quota 304

Borsa : Milano chiude in calo con banche : ANSA, - Milano, 1 OTT - Piazza Affari prima rimbalza, poi rallenta e quindi arretra seguendo lo spread che si allarga e tocca, a fine giornata, quota 282 punti. Il Ftse Mib lascia sul terreno un -0,49 ...

Borsa : Milano chiude a -0 - 49% : ANSA, - Milano, 1 OTT - Piazza Affari chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,49% a 20.609 punti.

Borsa : Milano chiude a -3 - 72% : ANSA, - Milano, 28 SET - Piazza Affari chiude in profondo rosso. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,72% a 20.711 punti. E la eazione del mercato al via libera dell'esecutivo alla nota all'...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 63% : ANSA, - Milano, 27 SET - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,63% a 21.511 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 54% - : ANSA, - Milano, 25 SET - Seduta in positivo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dell'1,54% a 21.668 punti. LE

Borsa Milano chiude in rosso - -0 - 9% - : ANSA, - Milano, 24 SET - La crisi commerciale fra Stati Uniti e Cina, con la nuova tranche di dazi, ha pesato sulle Borse europee, tutte in rosso. Piazza Affari è stata la peggiore: ha perso lo 0,91% ...

LIVE Italia-Olanda volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli azzurri per chiudere in bellezza a Milano - vittoria verso la Final Six : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: gli azzurri, già certi del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderanno in campo senza particolari pressioni e con la testa già rivolta ...

Borsa - Milano chiude in rialzo : Ftse Mib +0 - 69% : Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,69% a 21.536 punti. Segno "più" anche per gli altri mercati azionari: Londra ha terminato le attività in rialzo ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 69% : ANSA, - Milano, 21 SET - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,69% a 21.536 punti.

Milano - la Questura chiude per 10 giorni i 'Magazzini Generali' - : Alla base del provvedimento ci sarebbero le numerose risse e furti accaduti all'interno e nelle vicinanze del noto locale milanese. Rinviato al 20 ottobre il doppio live dei Marlene Kuntz in ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - giù banche : Milano, 20 SET - La Borsa di Milano , +0,5%, archivia la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei spinti dall'andamento positivo di Wall Street. A Piazza Affari deboli le banche mentre ...

Borsa : Wall Street da record scaccia i timori - Milano chiude a +0 - 5% : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 20 set - I risultati sopra le attese dell'economia Usa danno la carica a Wall Street che trascina al rialzo i listini europei, tutti a fine seduta in territorio positivo. I nuovi record degli indici Dj e S&P 500 - spinti da Amazon e Apple - ...