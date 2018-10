Milano | 58enne si cosparge di benzina e si dà fuoco | ora è grave

ilgiornale

(Di martedì 2 ottobre 2018) Terribile tragedia avvenuta ieri mattina nel comune di Corsico (), quando un italiano di 58 anni ha cosparso il proprio corpo diprima di darsiin mezzo alla strada.Il dramma si è consumato in via Bellini, intorno alle 7, ed ha attirato immediatamente l"attenzione di tutti coloro che si trovavano nelle vicinanze. I carabinieri non hanno ancora rilasciato delle precise dichiarazioni in merito alla vicenda, dato che le dinamiche dell"accaduto al momento non sono del tutto chiare neppure a loro. Le indagini per ricostruirle sono tuttora in corso.Sotto choc i testimoni che lunedì si trovavano in strada ed hanno assistito al gesto disperato del. Immediate le chiamate ai soccorsi, che si sono precipitati sul posto in gran numero. I militari dell"Arma ed i sanitari, questi ultimi giunti a bordo di un"ambulanza e di un"auto medica, hanno unito le forze per sedare le ...