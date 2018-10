Milan | Higuain ok | stop emergenza punte

Milan - Castillejo : 'Higuain? Sarà un po' arrabbiato... Gattuso? Un po' particolare' : Samu Castillejo , esterno offensivo del Milan , autore del gol del 3-0 contro il Sassuolo, parla a Sky Sport : 'Gonzalo Higuain si è infortunato, Patrick Cutrone ha avuto qualche problema alla caviglia, quindi l'allenatore mi ha chiesto se avessi mai giocato in quella posizione. Per me era la prima ...

Milan - Higuain proverà a lavorare con la squadra : il rientro potrebbe essere vicino : Una vittoria netta e convincente quella del Milan nell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, che ha permesso a Gennaro Gattuso di ritrovare il sorriso dopo un periodo non troppo semplice dal ...

Milan - Gattuso si gode Suso : è 'l'altro Higuain' dei rossoneri : E alla fine arriva... Suso! O meglio, ritorna Suso. Ben 1728 minuti, 17 giornate e 238 giorni dopo l'ultima volta. Il 4 febbraio scorso un capolavoro contro l'Udinese, poi il lungo digiuno fino alla ...

Milan - hai visto che Castillejo? Un gol alla Higuain per dribblare i dubbi : In Spagna non è diventato celebre per i gol, ma per dribbling e assist. La specialità della casa. A Milano però le occasioni per mettersi in mostra sono state finora pochine per Samu Castillejo, anche ...

Sassuolo-Milan 1-4. Il Milan vince senza Higuain e puntella la panchina di Gattuso : Nella partita più delicata della sua travagliata partenza di stagione, con due attaccanti tra i quali la stella Higuain indisponibili per infortunio, il Milan riesce a portare a casa tre punti da un ...

7^ giornata - probabili formazioni : alle 12 : 30 Bologna-Udinese - il Milan ritrova Higuain : probabili formazioni- Dopo i match di sabato, la Serie A si prepara ad una nuova lunga giornata. Tanti i match in programma: si partirà alle 12:30 con Bologna-Udinese. Nei match di ieri ricordiamo il successo della Roma sulla Lazio per 3-1, la vittoria della Juve sul Napoli 3-1 e i tre punti conquistati dall’Inter dopo […] L'articolo 7^ giornata, probabili formazioni: alle 12:30 Bologna-Udinese, il Milan ritrova Higuain proviene da ...

Milan - Cutrone acciaccato e Borini punta non ha convinto : c’è un’altra soluzione per sostituire Higuain : Milan impegnato contro la sorpresa della stagione, il Sassuolo di De Zerbi vuole continuare a stupire, Gattuso invece vuole cambiar rotta Il Milan oggi non può sbagliare, in casa del Sassuolo Gennaro Gattuso si gioca molto, forse addirittura la panchina, con l’ombra di Antonio Conte che aleggia sulla sua testa. Il tecnico rossonero arriva però alla gara contro il Sassuolo senza il Pipita Higuain, mancato anche con l’Empoli. Il ...

Milan - niente Higuain : c'è Castillejo. Gattuso vara il tridente tecnico : Lo analizza Stefano Cantalupi nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: con Castillejo ci saranno Suso e Calhanoglu, e toccherà al turco il compito di scambiarsi la posizione centrale ...

Sassuolo-Milan - probabili formazioni : Higuain ancora out - altra panchina per Cutrone? : Non è un buon momento per il Milan, reduce da tre pareggi consecutivi contro Cagliari, Atalanta ed Empoli, tutte squadre che – sulla carta – non dovrebbero concorrere con i rossoneri per la stessa posizione di classifica. Gattuso vuole interrompere il digiuno di vittorie contro il Sassuolo, che il Diavolo affronterà nel posticipo domenicale delle 20.30. formazioni Sassuolo-Milan: nuova chance da titolare per Borini? SASSUOLO – Dopo la bella ...

Sassuolo-Milan - emergenza attacco : Higuain e Cutrone in dubbio : Le notizie che arrivano da Milanello e che stamattina sono riportate anche dalla Gazzetta dello Sport non fanno ben sperare i tifosi milanisti: Gonzalo Higuain infatti, assente ad Empoli per un ...

Milan - emergenza attacco : Higuain e Cutrone in dubbio per il Sassuolo : I problemi per Rino Gattuso proseguono anche dopo il pareggio di Empoli, maturato dopo l'ennesima rimonta subita . Il tecnico del Milan, infatti, non è per nulla certo di poter contare sulle sue ...

Milan - Higuain ancora in dubbio : Non è ancora certa la presenza di Gonzalo Higuain nel Milan che domenica sera affronterà il Sassuolo. Come riportato da Sky Sport , oggi il Pipita non si è allenato con la squadra : sarà decisiva la rifinitura di domani.

Sassuolo-Milan - le ultime novità sull’infortunio di Higuain : Gonzalo Higuain è un uomo fondamentale per il Milan di Gennaro Gattuso, il quale contro il Sassuolo si gioca molto, la panchina traballa-- Sassuolo-Milan è alle porte, domenica sera si giocherà molto Gennaro Gattuso, probabilmente a rischio esonero dopo il flop di Empoli. Un pari che fa male ai rossoneri, dopo una serie di prestazioni non certo convincenti da parte della squadra di Ringhio. I tifosi rossoneri si domandano adesso ...

Diretta Empoli-Milan in streaming su Dazn : Higuain out - le possibili formazioni : La sesta giornata [VIDEO] di Serie A si chiudera' allo stadio Carlo Castellani con Empoli-Milan alle ore 21.00 di stasera. La sfida sara' piuttosto interessante da re soprattutto perché il Milan di Gattuso dovra' fare i conti con l'assenza di Gonzalo Higuain. Quest'ultimo si è infortunato ieri e non potra' dunque essere della partita. Un'assenza pesantissima che si aggiunge ad un periodo sicuramente delicato per la stagione rossonera con un ...