Milan | Castillejo | “La posizione non conta | basta giocare”

Milan - Castillejo si scopre : “non importa il ruolo - voglio giocare e divertirmi. Maldini? Che orgoglio le sue parole” : L’esterno del Milan ha parlato a pochi giorni dal gol al Sassuolo, esprimendo le proprie sensazioni “La verità è che da 3 anni gioco sulla destra. Per me è uguale sia sinistra che destra o anche davanti. Se posso giocare e divertirmi, la posizione è ciò che conta meno”. Spada/LaPresse Lo dice l’attaccante del Milan Samu Castillejo a due giorni dal suo primo gol in maglia rossonera realizzato contro il Sassuolo, ...

Milan - Castillejo : 'Higuain? Sarà un po' arrabbiato... Gattuso? Un po' particolare' : Samu Castillejo , esterno offensivo del Milan , autore del gol del 3-0 contro il Sassuolo, parla a Sky Sport : 'Gonzalo Higuain si è infortunato, Patrick Cutrone ha avuto qualche problema alla caviglia, quindi l'allenatore mi ha chiesto se avessi mai giocato in quella posizione. Per me era la prima ...

Milan - da Suso a Castillejo fino ai singoli : ecco i segnali della ripresa : Quattro gol per scacciare via la crisi, riportare i tre punti e tornare a dormire tranquilli. Il 4-1 del Mapei Stadium riporta il sereno in casa Milan che ora può finalmente tornare a guardare con ...

Sassuolo-Milan 1-4 - i rossoneri tornano al successo in Serie A : splendido gol di Kessié - poi Suso e Castillejo : Il Milan ha sconfitto il Sassuolo per 4-1 nel posticipo serale valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I ragazzi di Gattuso hanno trovato la seconda vittoria in campionato e salgono in decima posizione in classifica con 9 punti a referto ma devono ancora recuperare la partita col Genoa, mentre il Sassuolo rimane in quinta piazza e non riesce così a rimanere la solitaria inseguitrice della capolista Juventus (ora i Campioni ...

