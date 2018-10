calciomercato

: Milan: Cadara ancora ai box, ecco quanto dovrà aspettare - gazz_rossonera : Milan: Cadara ancora ai box, ecco quanto dovrà aspettare - brtcrl : @bario1990 @PBPcalcio Ste. le partite durano 90 minuti e devi essere preparato per reggere alla distanza, il Milan… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Non arrivano buone notizie per Mattia Caldara , escluso dalla lista dei convocati nelle ultime due partite. Secondoriferito dalla Gazzetta dello sport , per il difensore bergamasco ci vorrà almeno un'altra settimana per superare l'infortunio.