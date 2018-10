Migranti | la condanna in primo grado non fa scattare l' espulsione

Migranti - ok al decreto. Salvini : «Niente asilo se c'è una condanna» : Il testo definitivo non c'è ancora. Dopo le modifiche, la trattativa all'interno del governo resta aperta su alcuni dettagli. Il decreto Salvini passa all'unanimità in Cdm,...

Migranti - linea dura di Salvini : "Stop asilo dopo la condanna" : "In 42 articoli ci sono parecchi passi in avanti in tema di sicurezza e di diritti dei profughi veri". A dirlo, presentando alla stampa il sul decreto sicurezza e immigrazione, è Matteo Salvini.Diversi i provvedimenti che hanno ottenuto il via libera "all'unanimità" nel consiglio dei Ministri. "I famosi 35 euro al giorno verranno rivisti in base a quella che è la media europea, con un netto taglio degli sprechi", ha annunciato il vicepremier, ...

Portogruaro : 'Bruciamo i Migranti'. Condannati a stare senza Facebook e a leggere libri : Sei mesi senza poter usare Facebook, durante i quali dovranno leggere libri o guardare film sull'immigrazione, scrivendo anche alcune brevi considerazioni sull'argomento. E ancora 200 euro di ...

"Al rogo i Migranti" - condannati a stare senza Fb e a leggere libri : Hanno scritto frasi violente e razziste sul tema dei migranti su Facebook. Quatto cittadini italiani, di età compresa tra 34 e 56 anni, residenti a Portogruaro (Venezia), rimarranno per sei mesi senza il social network. Ma non solo. Durante il semestre dovranno anche leggere libri o guardare film che trattino di immigrazione.Questa la condanna disposta dall'Ufficio esecuzioni penali esterne di Venezia che si aggiunge al pagamento di 200 euro a ...

Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due Migranti attraverso il confine tra Francia e Italia : Sabato un 26enne Italiano è stato condannato a 9 mesi e a una multa di 24mila euro dal tribunale di Aosta per favoreggiamento di immigrazione illegale, per aver provato a entrare in Italia con due migranti che aveva caricato in The post Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il confine tra Francia e Italia appeared first on Il Post.

Dà passaggio con BlaBlaCar a coppia Migranti : condannato come passeur : È stato arrestato e condannato in meno di 12 ore per aver dato un passaggio a due migranti. Un uomo italiano, ma residente oltralpe, ha accompagnato con la sua auto una cittadina ivoriana e un marocchino dalla Francia fino in Italia. I due erano stati contattati tramite il portale di car pooling BlaBlaCar.Ma alla frontiera del traforo del Monte Bianco i due passeggeri sono risultati irregolari in Italia e l'aostano è stato arrestato perché ...

Migranti - ADA COLAU E SALVINI : “LI CONDANNA A MORTE”/ La replica : “Devo essere preoccupato o felice?” : MIGRANTI, SALVINI: "Dimezzo i 35 euro", il ministro dell'Interno torna sulle spese per l'accoglienza e riceve una accusa choc da Ada COLAU (sindaco di Barcellona)(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:45:00 GMT)

