Migranti | con Salvini calano gli sbarchi ma aumentano i morti in mare Villa | “Numeri mai

Napoli - Migranti in piazza contro Salvini : «Il suo decreto attacca i più deboli» : Il ministro Salvini torna a Napoli e i centri sociali scendono in piazza. Presidiano il Largo Berlinguer con i migranti e gli attivisti che da tempo si battono contro il decreto su immigrazione...

Salvini a Napoli - applausi e selfie con i Migranti. Lui : 'Commosso' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi nella chiesa del ...

Centri sociali e Migranti in piazza a Napoli contro Salvini : Napoli, 2 ott., askanews, - I Centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento a Napoli in via Toledo per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'interno Matteo Salvini, vicepremier e ...

Germania - governo trova accordo su legge immigrazione : “Differenza tra richiedenti asilo e Migranti economici” : accordo trovato in Germania sulla nuova legge sull’immigrazione. Le forze di coalizione al governo, la Cdu-Csu e la Spd, sono arrivate a un compromesso sulla nuova normativa per attrarre nuova forza lavoro qualificata da Paesi esterni all’Unione Europea. La stretta di mano è arrivata nella notte ed è il risultato di un lungo lavoro di contrattazione, fino al compromesso su uno dei punti più delicati della legge che “in linea di ...

Migranti - la condanna in primo grado non fa scattare l'espulsione : GLI ALTRI RITOCCHI Le modifiche che ammette il Viminale sono, invece, quelle richieste dal ministero dell'Economia per la bollinatura della Ragioneria generale. L'impegno di spesa è scomparso, in ...

Riace - "organizzava nozze con Migranti" : 9.04 Le indagini che hanno portato all'arresto di Mimmo Lucano hanno fatto emergere "la particolare spregiudicatezza del sindaco nell'organizzare matrimoni di convenienza' tra Riacesi e donne straraniere per favorire illecitamente la permanenza".Così la Procura di Locri. Con la compagna avrebbe architettato "espedienti criminosi per trasgredire re norme civili,amministrative,penali". Con l'arresto di Lucano, inserito dalla rivista "Fortune" ...

Spari contro i Migranti a Castelfranco Emilia - da Nord a Sud è l’emergenza del colpire il diverso : Ci stiamo forse scoprendo un popolo razzista? A chi, o più propriamente a cosa, dobbiamo ascrivere il crescendo di azioni violente (Spari ed intimidazioni) dirette verso i migranti che hanno portato Mattarella a parlare di “Far west”. Solo ieri, vicino a casa mia, Castelfranco Emilia, in due sparano con un’arma ad aria compressa ad un pakistano e poi esultano. Basta un’occhiata per capire che non si tratta di una neo ventata di ...

Uragano “Zorbas” - barcone di Migranti si rovescia nell’Egeo : almeno 5 morti - il bilancio potrebbe aumentare : Continuano i danni e i disagi provocati dall’Uragano “Zorbas” che sta investendo il Mediterraneo. almeno 5 migranti sono morti quando l’imbarcazione sulla quale si trovavano si è capovolta al largo della costa settentrionale dell’Egeo. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu. L’incidente è avvenuto mentre una rara tempesta mediterranea sta provocando piogge torrenziali in alcune zone della Grecia ...

Milano - migliaia in piazza contro razzismo e intolleranza. Anpi : “Vera minaccia non sono i Migranti ma le mafie” : migliaia di persone, con magliette, sciarpe e indumenti di colore rosso, sono arrivate in piazza Duomo a Milano per dire “basta al razzismo e all’intolleranza”, e ribadire i valori dell’accoglienza e dell’antifascismo, nel corso della manifestazione dal titolo ‘Intolleranza zero. Un segno rosso contro il razzismo‘, promossa da Anpi, Aned, I Sentinelli di Milano. “In questo riaffacciarsi di pulsioni ...

Migranti - tragedia nel Mar Egeo : barcone si rovescia - morti 5 profughi : tragedia al largo del Mar Egeo, dove un barcone si è rovesciato a causa di una tempesta provocando la morte di 5 Migranti. Ma non è chiaro quanti ne fossero a bordo, per cui il bilancio potrebbe aumentare. Intanto, i 58 Migranti dell'Aquarius sono sbarcati a Malta e saranno poi trasferiti in Francia, Germania, Spagna e Portogallo.Continua a leggere

L'Espresso contro Salvini : "Dl Migranti come leggi razziali"/ Replica del ministro : "Questi non sono normali" : L'Espresso contro Salvini: "Dl migranti come leggi razziali". Ultime notizie, Replica del ministro dell'Interno sull'accusa: "Questi non sono normali"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:27:00 GMT)

Migranti : Salvini - a Crotone un tema contro di me - insegnante si scusi : Roma, 30 set. (AdnKronos) - “Purtroppo rimangono alcuni insegnanti politicizzati che fanno il tifo per la sinistra, ma non voglio credere che alcuni di loro siano arrivati a paragonare il mio decreto sulla sicurezza alle leggi razziali, come non voglio credere che una docente possa davvero parlare d

Migranti - Open Arms sfida Salvini : “Torniamo in mare con Astral”/ Ultime notizie : “Continueremo a combattere” : Migranti, Ong Open Arms torna nel Mediterraneo Centrale con nave "Astral": Ultime notizie, sfida diretta a Matteo Salvini, "salvare vite umane in pericolo è un obbligo".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:42:00 GMT)

