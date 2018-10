Migranti | arrestato sindaco di Riace | Domenico Lucano | per favoreggiamento immigrazione

Favoreggiamento ai Migranti : arrestato il sindaco di Riace Mimmo Lucano : Alla fine sono scattate le manette. Domenico Lucano , il sindaco di Riace pro-accoglienza, è stato arrestato dalle fiamme gialle. A portarlo in manette è stata l'operazione Xenia. Le accuse sono di Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio per la raccolta dei rifiuti.A spiegare l'operazione è stata una nota della procura di Locri: "I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci ...

