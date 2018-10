Migranti | arrestato il sindaco di Riace Beppe Fiorello | Allora arrestateci

Migranti - arrestato sindaco di Riace : 'favoriva l'immigrazione clandestina' : Domenico Lucano, secondo gli inquirenti della procura di Locri, organizzava matrimoni tra Riacesi e donne extracomunitarie. Salvini: 'Chissà cosa diranno adesso Saviano e i buonisti...' - E' accusato ...

Favoreggiamento ai Migranti : arrestato il sindaco di Riace Mimmo Lucano : Alla fine sono scattate le manette. Domenico Lucano, il sindaco di Riace pro-accoglienza, è stato arrestato dalle fiamme gialle. A portarlo in manette è stata l'operazione Xenia. Le accuse sono di Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio per la raccolta dei rifiuti.A spiegare l'operazione è stata una nota della procura di Locri: "I finanzieri del Gruppo di Locri hanno eseguito, alle prime luci ...

Arrestato Domenico Lucano - il sindaco di Riace : paese modello per l’accoglienza dei Migranti : Per il primo cittadino di Riace disposti i domiciliari. Divieto di dimora per la compagna, Tesfahun Lemlem. Sotto la lente d'ingrandimento la gestione dei finanziamenti. Il nome di Lucano era già stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d’ufficio, concussione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche proprio in relazione alla gestione del sistema di accoglienza.Continua a leggere

Caporalato - senegalese arrestato nel foggiano : trasportava 15 Migranti “in condizioni disumane” : La Squadra mobile di Foggia ha arrestato ieri sera Diop Makhar, 30enne senegalese accusato di aver fatto da caporale a 15 lavoratori agricoli, tutti migranti. L’operazione si è svolta intorno ad Apricena, nel foggiano. Proprio in quell’area, ad agosto, hanno perso la vita sedici braccianti morti in incidenti stradali: dodici vicino a Lesina, in uno scontro tra il furgone su cui viaggiavano ed un tir, e pochi giorni prima, in un ...

Dà un passaggio a due Migranti con Bla Bla Car : giovane italiano arrestato in Francia : Un ventiseienne italiano è stato condannato a nove mesi e al pagamento di una multa da 24mila euro. Per aver offerto un passaggio a due stranieri è stato accusato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.Continua a leggere