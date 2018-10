Migranti | a settembre uno su cinque è morto in mare

vanityfair

(Di martedì 2 ottobre 2018) Un migrante suinha segnato un tragico record. Il 20% di chi è partito non è mai arrivato: è deceduto oppure è disperso. Si tratta del tasso di mortalità più alto mai registrato prima. Lo segnala il report aggiornato dell'Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale: almeno 867sono scomparsi, negli ultimi quattro mesi, sulla rotta della Libia. Ma, se si considera l'intero Mediterraneo centrale, e quindi anche chi è partito dalla Tunisia, allora imorti o di cui non c'è più traccia sono quasi 970. L'Ispi ha confrontato tre periodi: 16 luglio 2016 – 15 luglio 2017; 16 luglio 2017- maggio 2018; giugno –2018.