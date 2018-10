Microsoft sta testando Andromeda OS | nuove informazioni trapelano dai pacchetti lingua

SwiftKey supporta Microsoft Translator anche nella versione stabile : Grazie ad un nuovo aggiornamento, la possibilità di tradurre il testo sfruttando Microsoft Translator è disponibile anche nella versione stabile di SwiftKey L'articolo SwiftKey supporta Microsoft Translator anche nella versione stabile proviene da TuttoAndroid.

Microsoft lancia il concorso Instagram #XboxGamerFace : Microsoft dà il via al concorso #XboxGamerFace, che invita tutti i fan a condividere un momento di gioco per vincere fantastici premi firmati Xbox. Vinci una Xbox One con Microsoft Sarà possibile partecipare al contest dal 27 settembre al 31 ottobre, scattandosi un selfie durante il gioco, utilizzando filtri di tonalità verde, e caricandolo sia sul sito www.xboxgamerface.it sia sul proprio profilo ...

Microsoft risponde all'annuncio di PlayStation Classic con una frecciata? "Più di 500 giochi retrocompatibili gratis su Xbox One" : L'industria videoludica non è di certo nuova a frecciate di vario tipo tra competitor e a strategie volte a screditare particolari proposte della concorrenza. Il fatto che un tweet pubblicato dal profilo Twitter di Xbox UK sia stato interpretato come una frecciata a Sony e in particolare a PlayStation Classic non deve quindi stupire più di tanto.Proprio in concomitanza con l'annuncio della mini console Sony, il profilo Twitter ha ricordato come ...

AMD starebbe aiutando Sony e Microsoft a costruire le console di prossima generazione : Sembra sia passato pochissimo tempo da quando si discuteva delle specifiche teoriche di Orbis e Durango, i nomi in codice di PlayStation 4 e Xbox One, e ora stiamo già parlando delle capacità grafiche dei loro successori. Sebbene Microsoft abbia già confermato la console di nuova generazione e Sony abbia parlato del ciclo vitale di PS4 che volge al termine, il CEO di AMD, Lisa Su, ci fornisce qualche suggerimento su cosa aspettarsi.In ...

Sea of Thieves e State of Decay 2 hanno venduto più di quanto Microsoft si aspettasse : Sea of Thieves e State of Decay 2 hanno superato le aspettative vendendo più di quanto Microsoft si sarebbe mai aspettata, riporta DSOgaming.In occasione di un'intervista infatti il marketing head di Xbox, Aaron Greenberg, ha dichiarato che i due giochi hanno superato le aspettative di Microsoft, sono stati acclamati dalla critica e la società ne ha venduti più di quanti ne avrebbe previsto.Attualmente Sea of Thieves ha oltre 5 milioni di ...

Microsoft annuncia l’Xbox All Access per gli Stati Uniti : La Super Offerta tutto incluso : Microsoft ha ufficialmente annunciato una nuova e interessante iniziativa riservata per ora agli Stati Uniti, si tratta dell’Xbox All Access, a seguire tutti i dettagli. Microsoft annuncia il servizio tutto incluso Il nuovo servizio Xbox All Access tutto incluso di Microsoft, permette ai consumatori di portarsi a casa una Xbox One S o Xbox One X con l’abbonamento al Game Pass pagando 22 o 35 dollari al mese a seconda ...

Microsoft stava lavorando ad un visore VR per Xbox ma ha deciso di annullarlo : Se con Windows Mixed Reality Microsoft ha abbracciato pienamente la realtà virtuale, per quanto concerne le console Xbox One rimane il vuoto assoluto. Quella tra VR e Xbox è una questione discussa da anni ed è evidente che Microsoft ha cambiato idea almeno una volta. Inizialmente, infatti, la compagnia era favorevole tanto è vero che aveva pubblicizzato la One X come realizzato appositamente per la realtà virtuale per poi dichiarare recentemente ...

Ciò che non ti aspetti : Microsoft stava progettando uno smartphone con bordi ridotti : Avere i bordi ridotti è ormai diventato, da un anno a questa parte, uno standard per tutti gli smartphone di fascia media e alta i quali stanno adottando attualmente (ad eccezione di pochissimi come Samsung) il famoso Notch di Apple posizionato sulla parte superiore. Oggi si scopre che anche Microsoft, già due anni fa, stava studiando da vicino questa tendenza con un brevetto reso pubblico il 21 agosto e depositato il 24 maggio del 2016 dove ...

Nokia acquista da Microsoft il marchio PureView per la fotocamera : HMD Global, la società dietro al nuovo brand Nokia basato su Android, ha effettuato un’altra acquisizione dopo aver comprato la sezione mobile di Microsoft. Un recente documento trapelato in rete riporta che HDM Global ha, il 23 agosto, acquistato a tutti gli effetti il marchio PureView utilizzato fino a tre anni fa per indicare la fotocamera degli smartphone di casa Redmond tra cui i Lumia 950 e 950 XL insieme alle lenti Zeiss di ...

Microsoft non è sazia : "vorremmo acquistare altri studi di medie dimensioni" : Con gli annunci che Microsoft ha lanciato dal palco della propria conferenza all'E3 2018, la compagnia ha voluto rinnovare il proprio impegno nelle esclusive per PC e dispositivi Xbox accogliendo sotto la propria ala 5 studi di sviluppo, Playground Games, Undead Labs, Compulsion Games, The Initiative e non per ultimo Ninja Theory, autore dell'apprezzatissimo Hellblade: Senua's Sacrifice.In una intervista concessa a GamesIndustry.biz, il capo dei ...

Microsoft : "Playground Games sta lavorando a una grossa - grossa esclusiva" : Sappiamo da tempo come PlayGround Games, studio autore della serie Forza Horizon, stia sviluppando una importante esclusiva Microsoft che non avrà nulla a che fare con il genere dei racing game.In molti hanno supposto che il progetto possa essere nient'altro che il grande ritorno del franchise Fable, ma la compagnia non ha voluto condividere per il momento alcun dettaglio sul titolo, quindi è naturale che possa fare notizia l'intervista che il ...

The Initiative : lo studio Microsoft fa il pieno di talento con ex Santa Monica Studio - Rockstar Games e Crystal Dynamics : Come probabilmente saprete la divisione gaming di Microsoft ha deciso di aumentare gli investimenti nei Microsoft Studios con l'acquisizione di nuovi team tra cui spiccano soprattutto i ragazzi di Ninja Theory (Hellblade, Enslaved). L'impegno per la creazione di un insieme di studi interni in grado di competere con la spietata concorrenza di una Sony che in questo ambito è nettamente in vantaggio passa però anche attraverso il neonato team di ...

Microsoft acquista la piattaforma scolastica Flipgrid [AGG.1 App ufficiale] : [Aggiornamento1 09/08/2018] Poco meno di due mesi dall’acquisizione di Flipgrid, Microsoft ha rilasciato due nuove applicazioni ufficiali sviluppate per Windows 10, Android e iOS. Flipgrid (Free, Windows Store) ? Flipgrid (Free, Google Play) ? Articolo originale, Attraverso un video pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Microsoft Edu, Satya Nadella annuncia di aver appena acquistato per conto dell’azienda di ...

Microsoft Launcher (Beta) si aggiorna : rimosso il supporto per Android 4.0 [AGG1. Stabile] : [aggiornamento1 04/08/2018] L’update è ora disponibile anche per la versione stabile di Microsoft Launcher. -- La variante beta di Microsoft Launcher ha ricevuto nelle scorse ore un aggiornamento pieno di novità rilasciato sul Google Play Store di Android. La nuova versione è numerata 4.12.0.44656.