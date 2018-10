Meteo | in Lombardia cielo sereno fino a sabato | poi attesa perturbazione

Previsioni Meteo Lombardia : nuvoloso domani e lunedì : “In questo fine settimana la nostra regione è interessata principalmente da un afflusso di correnti dai quadranti orientali: oggi in prevalenza poco nuvoloso, dalla serata e per la giornata di domani addensamenti irregolari. Cambio di regime dalle prime ore di lunedì, quando è atteso un probabile veloce peggioramento con precipitazioni diffuse. Da martedì tendenza ad un graduale miglioramento“: questo il bollettino con le Previsioni ...

Meteo : in Lombardia tempo stabile e soleggiato fino a domenica : tempo stabile e soleggiato per la giornata di oggi, in Lombardia, in attesa di un peggioramento delle condizioni. Le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa regionale per le prossime ore indicano per domani la discesa di un fronte di origine artica, che lambirà la regione determinando l’afflusso di correnti dai quadranti orientali negli strati medio-bassi dell’atmosfera, con associata nuvolosità ...

Meteo : in Lombardia permane bel tempo e salgono le temperature : tempo stabile in Lombardia con temperature in aumento. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. A determinare tali condizioni un vasto anticiclone che si estende dall’Atlantico, collocando i suoi massimi di pressione tra l’Italia e i Balcani. Fino a domani, dunque, il tempo rimane stabile e soleggiato con poche variazioni. Degno di nota solo l’aumento delle temperature ...

Meteo : Coldiretti Lombardia - estate da record a Milano boom notti tropicali (2) : (AdnKronos) - Si tratta, avverte Coldiretti, degli "effetti dei cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo al caldo afoso". In particolare nella città

Meteo : Coldiretti Lombardia - estate da record a Milano boom notti tropicali : Milano, 22 set. (AdnKronos) - L'estate 2018 sarà ricordata in Lombardia tra le più 'bollenti' degli ultimi anni, con temperature che hanno raggiunto picchi record e un boom di notti 'tropicali' a Milano. Lo sostiene la Coldiretti regionale che ha condotto elaborazioni sulla base dei dati Arpa in occ

Meteo : in Lombardia persiste bel tempo - ma con temperature in calo : Milano, 22 set. (AdnKronos) – Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone, con massimi sulla penisola Iberica, scorrono tese correnti nordoccidentali che, valicando l’arco Alpino, si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì, dunque, sulla regione non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre le temperature andranno verso una graduale e costante diminuzione. Queste le previsioni Meteo contenute ...

Previsioni Meteo Lombardia : persiste il bel tempo - temperature in calo : “Lungo il bordo orientale di un vasto anticiclone con massimi sulla penisola Iberica scorrono tese correnti nord-occidentali, che valicando l’arco Alpino si presentano secche e asciutte sulla Lombardia. Fino a martedì sulla regione non sono attese precipitazioni degne di nota, mentre le temperature andranno verso una graduale e costante diminuzione“: queste le Previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia, ...

Meteo : tempo stabile in Lombardia e temperature alte fino a martedì : tempo stabile e soleggiato in Lombardia nei prossimi giorni. Solo da martedì, “correnti via via più fresche da Nord interesseranno la regione apportando un deciso calo delle temperature“, annuncia il bollettino Meteo dell’Arpa Lombardia. Domani il cielo sarà sereno al mattino, con possibili nubi basse sulle vallate alpine e qualche nebbia sulla bassa pianura; dal pomeriggio e in serata aumento di nubi alte da nordovest. In ...

Meteo : Lombardia - tempo stabile fino a venerdì - massime in aumento : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Instabilità in attenuazione nel corso della giornata sulla Lombardia. Da domani e nei prossimi giorni graduale aumento della pressione anche in quota con correnti settentrionali più stabili e sempre molto miti per la stagione. Pertanto il tempo tornerà essere stabile, s

Meteo : in Lombardia inizio di settimana con instabilità - da mercoledì sole : Un flusso caldo-umido proveniente da ovest-sudovest porta sulla Lombardia condizioni di variabilità e instabilità temporalesca. A partire da mercoledì, la formazione temporanea di un promontorio tra Francia meridionale e Nord Italia determinerà tempo più stabile, seppur in presenza di variabilità. Queste le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Fino a domani, su tutta la regione, tempo variabile ...