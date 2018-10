Meteo e Clima | nuovo studio dimostra che “le mezze stagioni non sono mai esistite”

Meteo - Toscana : in Pratomagno verso la realizzazione di una stazione Meteoclimatica : Un nuova stazione Meteoclimatica in Pratomagno per potenziare la rete radar nazionale e regionale. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’intesa che è stato firmato questa mattina in Regione Toscana. Il Pratomagno, posto al confine tra l’area fiorentina e quella aretina, si trova in una posizione strategica in quanto offre l’opportunità di osservare dall’alto l’intero bacino del fiume Arno e l’area ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo stabile e clima fresco : La giornata di domani vedrà condizioni di tempo generalmente stabili sul territorio nazionale grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Le temperature si manterranno su valori piuttosto...

Meteo - COLPO DI SCENA : CALDO COME A LUGLIO POI IL CROLLO/ Ultime notizie previsioni : inizio con clima estivo : METEO, CALDO e sole: torna l'estate. Ultime notizie, 30 gradi al nord e al centro della nostra penisola, ma le notti saranno comunque fresche: COLPO di cosa dell'estate(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 14:23:00 GMT)

Cambiamenti climatici : il contributo del Meteo - del clima e dell’uomo : L’estate 2018 è stata brutale nell’emisfero settentrionale del nostro pianeta: ondate di caldo a Londra e Tokyo, temperature roventi e lo scioglimento del permafrost nell’Artico, incendi devastanti in California e Grecia. Una città in Oman ha visto le temperature superare i 42°C durante la notte! E poi l’estate 2017, quando gli uragani hanno sommerso Houston e devastato Porto Rico e le Isole Vergini statunitensi. E il 2016, l’anno più caldo mai ...

Meteo - nel weekend clima "autunnale" : Allerta gialla della Protezione civile in 6 Regioni, tra cui anche la Calabria, già martoriata dalla tragedia del Pollino, su entrambi i versanti, Jonico e tirreno.L"allerta gialla riguarda il rischio idraulico. Stessa situazione in Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Veneto, unica regione del Nord Italia coinvolta.Il timore è che si possano verificare bombe d"acqua e nubifragi che possano provocare nuovi dissesti idrogeologici. Ieri si è ...

Attribuire un evento Meteo estremo al cambiamento del clima : Otto, vicedirettrice dell'Environmental Change Institute dell'Università di Oxford, è una veterana della scienza dell'attribuzione, avendo condotto più di due dozzine di analisi. Il 4 giugno, per ...

Previsioni Meteo : l’aria calda africana porta tanta sabbia del Sahara in Europa - clima stravolto nel Nord del Continente : l’aria calda proveniente dall’Africa sta portando una nuova ondata di caldo in Europa, causando allarmi per la salute per la sabbia del Deserto del Sahara e per le temperature eccezionalmente alte che dovrebbero raggiungere massime di 47°C in alcune aree meridionali. Il caldo torrido ha messo in allerta i servizi pubblici nella Penisola Iberica, dove le temperature oggi, 2 agosto, dovrebbero raggiungere i 44°C nella città portoghese di Evora, ...