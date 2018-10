Mercedes-Benz - La Classe B si rinnova | nel segno della A

Mercedes-Benz EQ B - Primo avvistamento dell'elettrica : Con la EQ C attesa sotto ai riflettori del Salone di Parigi la Mercedes-Benz ha aperto una nuova era, dando il via a una nuova strategia dedicata alla elettrificazione. Proprio mentre la EQC debutta in pubblico siamo in grado di mostrarvi le foto spia del prossimo modello della gamma EQ, nuovamente dedicato al settore delel Suv.Una crossover compatta per creare la gamma EQ. Il nuovo modello, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe prendere la ...

Mercedes-Benz Classe B - Nuovi teaser a poche ore dal debutto : La Mercedes-Benz ha diffuso un video teaser della Classe B, che debutterà in occasione del Salone di Parigi. Nel breve filmato viene mostrato già molto della monovolume, mettendo in risalto alcuni dei suoi contenuti principali. Dalla Classe A deriva la plancia. La Classe B deriva dalla nuova Classe A: oltre alla piattaforma e alle motorizzazioni l'evoluzione ha coinvolto anche il design della carrozzeria e degli interni. L'abitacolo viene ...

Mercedes Benz Milano : concessionaria per usato garantito e km 0 - officina e negozio per noleggio : MERBAG S.p.A è la concessionaria ufficiale di Mercedes Benz ed ha diverse sedi sia a Milano città che in provincia. Le sedi relative a Mercedes Benz sono 5 in totale e si dividono in sedi per i veicoli industriali e commerciali, e sedi riguardanti le autovetture. Le sedi per quest’ultima categoria sono ubicate: a Milano Linate in via Scarlatti 1, a Milano in via G. Daimler 1, in via Padova 15 e in via Tito Livio 30. Le sedi di via G. Daimler 1, ...

Mercedes-Benz Classe A - attrice di una web series" : La première della web series è in programma il 14 settembre nello showroom R.Star, nell'ambito di All R.Star Game, evento creato per un weekend all'insegna dello sport, del gusto e del divertimento. ...

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLE : carattere e intelligenza : Il nuovo GLE rivoluziona nuovamente un segmento che ha inaugurato più di venti anni fa, introducendo numerose innovazioni e...

Mercedes-Benz GLE - Tutta nuova e anche a sette posti : Levoluzione della gamma della Mercedes-Benz non accenna a rallentare e, dopo il lancio della EQ C, la prima Suv elettrica della Casa, è giunta lora di portare al debutto anche la nuova generazione della GLE. Lex ML, ribattezzata nellautunno del 2015 secondo le nuove logiche di nomenclatura di Stoccarda, è stata una delle vetture più importanti della storia della Stella. Nel 1997 fu proprio la Classe M ad aprire la strada alla nuova moda delle ...

Mercedes-Benz mostra il drone elettrico del futuro - : La casa automobilistica tedesca ha presentato l'idea del veicolo elettrico automatico Vision Urbanetic, mostrando come a loro avviso potrebbe apparire il trasporto urbano del futuro. Vision Urbanetic ...

Mercedes-Benz Classe B - Proseguono i test della nuova generazione : In contemporanea con la presentazione della EQC, prima di uninedita famiglia di auto elettriche, la Mercedes-Benz sta lavorando allo sviluppo di modelli dallimpostazione più convenzionale, fra i quali la nuova generazione della Classe B. La vettura tedesca presenterà unimportante evoluzione, sia in termini stilistici sia tecnici, sfruttando le moderne soluzioni adottate dalla Classe A.Look rivisitato. Sebbene le immagini odierne ...

Vision URBANETIC di Mercedes-Benz : rivoluzione nel trasporto di passeggeri e merci : on Vision URBANETIC, Mercedes-Benz Vans presenta una strategia di mobilità rivoluzionaria che si spinge ben oltre i veicoli...

Mercedes-Benz - Con Vision Urbanetic - uno sguardo sul futuro delle città : Si chiama Vision Urbanetic ed è un concept di mobilità della Mercedes-Benz basato su veicoli modulari e autonomi, che vuole andare verso il futuro con idee innovative, come quella di eliminare la separazione tra persone in movimento e trasporto merci. In sostanza, lidea è quella di utilizzare mezzi di trasporto a richiesta, sostenibili ed efficienti, puntando a un approccio innovativo per soddisfare le esigenze delle imprese e delle persone, che ...

Mercedes-Benz – A Stoccolma la presentazione del primo modello della famiglia EQ [FOTO e VIDEO] : Presentato a Stoccolma il primo modello Mercedes-Benz della famiglia EQ Come primo modello Mercedes-Benz del nuovo brand di prodotti e tecnologie EQ, Mercedes-Benz EQC presenta molti dettagli di design innovativi e colori tipici del marchio. Esternamente e internamente EQC adotta un linguaggio di design innovativo, frutto dell’interazione tra una bellezza inedita, l’incontro consapevole tra elementi digitali e analogici, e la ...

Mercedes-Benz EQC : l’inizio di una nuova era : Al Salone di Parigi 2016 Mercedes-Benz presentò per la prima volta il suo nuovo brand di prodotti e tecnologie per la mobilità elettrica: EQ. Ora tutto è pronto: a metà del 2019 verrà infatti lanciata la prima Mercedes-Benz del nuovo brand, la EQC. Con il suo design filante e i tocchi di colore tipici del […] L'articolo Mercedes-Benz EQC: l’inizio di una nuova era sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Mercedes-Benz - Lezione di svedese per la EQC : Il motivo per cui abbiamo scelto di essere qui in Svezia stasera non è solo perché abbiamo uno scandinavo nel board (Ola Kallenius, Ricerca e sviluppo, ndr) e neppure perché il nostro marchio ha un particolare legame con un tipico animale del posto (il riferimento è alla famigerata prova dellalce che mise in ginocchio la prima Classe A nel 1997 al suo esordio, ndr), ma perché design, sostenibilità e innovazione sono valori della cultura svedese ...

Mercedes-Benz EQC - Segui con noi il reveal dalle 18.30 - LIVE : Questa sera, a Stoccolma, la storia della Mercedes-Benz cambierà per sempre. La presentazione in anteprima mondiale della EQC, la prima elettrica del sub-brand EQ, sarà una vera e propria svolta epocale per la Stella a tre punte che proprio con la Suv media darà il via all'elettrificazione della gamma, già anticipata da alcune versioni ibride, ma finora mai arrivata a un punto di svolta così importante. La Mercedes-Benz EQC sarà infatti il primo ...