Mercato NBA – Proposto lo scambio Butler-Middleton | ma i Bucks non ci stanno | ecco la

Mercato NBA – I Sixers bussano alla porta dei T’Wolves per Butler : la richiesta é folle : Sixers interessati a Jimmy Butler, pronto a dire addio a Minnesota: la richiesta dei Timberwolves però è altissima La richiesta di cessione presentata da Jimmy Butler ai Timberwolves, ha fatto drizzare le antenne a diverse squadre NBA. L’ex Bulls sarà free agent in estate, e nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la franchigia non sembra voler correre il rischio di trattenerlo e poi perderlo in estate gratuitamente. I ...

Mercato NBA – Houston Rockets su Jimmy Butler : ecco la possibile trade : Houston Rockets interessati a Jimmy Butler: la franchigia texana pronta a fare all-in per puntare al titolo NBA La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo però un secco no da coach Thibodeau. Chi invece sembra ...

Mercato NBA – Il futuro di Kemba Walker : massimo salariale o voglia di rendere la sua carriera indimenticabile? : Kemba Walker sarà free agent la prossima estate: la stella degli Hornets vorrebbe restare, chiedendo il massimo salariale, ma a Charlotte le possibilità di vincere un anello sono davvero ridotte La prossima estate scadrà l’ultimo dei 4 anni di contratto di Kemba Walker con i Charlotte Hornets. La stella della franchigia del North Caroline si troverà dunque di fronte ad un bivio: rinnovare, chiedendo il massimo salariale, oppure ...

Mercato NBA - Butler - Dragic e Teague : che intreccio attorno alla trade! : Mercato NBA, Goran Dragic potrebbe essere la pedina giusta da ottenere in cambio di Butler per Minnesota Mercato NBA, la trade che al momento sta facendo più rumore negli States è senz’altro quella che potrebbe coinvolgere Jimmy Butler. La guardia di Minnesota ha fatto sapere di voler dare l’addio alla franchigia guidata da Thibodeau e dunque si sta cercando un modo per accontentare tutte le parti in causa. L’ultimo ...

Mercato NBA – Thibodeau non si rassegna all’idea di perdere Butler : ecco l’ultima mossa provata per trattenerlo : Coach Thibodeau non si rassegna all’idea di perdere Jimmy Butler: l’allenatore dei Timberwolves le sta provando tutte per trattenerlo La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo però un secco no da ...

Mercato NBA – Cleveland Cavaliers sulle tracce di Jimmy Butler : contatto Dan Gilbert-Glen Taylor : Anche i Cleveland Cavaliers interessati a Jimmy Butler: Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, è stato visto parlare con Glen Taylor, n°1 dei Timberwolves. Trade in vista? La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo ...

Mercato NBA – Cessione Butler - il proprietario dei Timberwolves impone l’addio : si fanno sotto gli Heat : Glen Taylor, proprietario dei Timberwolves, ha smentito l’incedibilità di Jimmy Butler espressa da coach Thibodeau, spingendo per un addio rapido: i Miami Heat pronti all’offerta Ore di caos totale in casa Timberwolves. La richiesta ufficiale di Cessione, presentata da Jimmy Butler nei giorni scorsi, ha scosso l’ambiente più di quanto ci si potesse aspettare. Coach Thibodeau, che Butler lo ha allenato già ai Bulls e lo considera un suo ...

Mercato NBA – Tyler Ulis è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors : i dettagli del contratto : Tyler Ulis si unisce ai Golden State Warriors: l’ex playmaker dei Phoenix Suns sceglie i Campioni NBA e rifiuta le offerte di Kings e Rockets Nonostante abbiano, a mani basse, il miglior roster della lega, i Golden State Warriors sono alla continua ricerca di alcuni elementi che possano puntellare la rosa. L’ultimo arrivato nel team bicampione NBA è Tyler Ulis, ex playmaker dei Phoenix Suns. Il ragazzo ha firmato un contratto ...

Mercato NBA – Karl-Anthony Towns rinnova con i Timberwolves : i dettagli del prolungamento del contratto : Karl-Anthony Towns ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con i Minnesota Timberwolves: un prolungamento incredibile, ma legato ad alcune particolari condizioni Dopo diversi rumor che hanno infiammato le notizie di Mercato delle ultime settimane, su una mancata possibilità di rinnovo, Karl-Anthony Towns è uscito allo scoperto, annunciando il suo rinnovo con i Timberwolves. Da sottolineare come la conferma ...

Mercato NBA – Coach Thibodeau spegne il telefono : rifiutata ogni richiesta per Jimmy Butler - è incedibile : Jimmy Butler ha chiesto la cessione, ma i Timberwolves non sembrano intenzionati ad accontentarlo: Coach Thibodeau lo ritiene una pedina fondamentale del suo roster Nella giornata di ieri, dopo l’incontro con Coach Thibodeau, Jimmy Butler ha ufficializzato la sua richiesta di cessione. L’ex guardia dei Chicago Bulls considera finita la sua permanenza nel Minnesota, si pensa a causa di alcuni contrasti con Karl-Anthony Towns (e il presunto ...

Mercato NBA – Jimmy Butler ha scelto 3 squadre per il suo futuro : si apre uno scenario clamoroso : Dopo aver richiesto ufficialmente la cessione, Jimmy Butler ha scelto 3 squadre alle quali vorrebbe essere scambiato: una in particolare darebbe vita ad uno scenario incredibile Nella giornata di ieri, dopo l’incontro con coach Thibodeau, Jimmy Butler ha ufficializzato la sua richiesta di cessione. L’ex guardia dei Chicago Bulls considera finita la sua permanenza nel Minnesota, si pensa a causa di alcuni contrasti con Karl-Anthony Towns, ...

Mercato NBA – Bomba in casa Timberwolves : Jimmy Butler ha chiesto ufficialmente la cessione! : Notizia clamorosa pronta a cambiare gli equilibri del Mercato NBA: concluso l’incontro fra Jimmy Butler e coach Thibodeau, il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione La notizia era nell’aria da diverso tempo, serviva solo un faccia a faccia chiarificatore, che mettesse nero su bianco la volontà di Jimmy Butler. L’ex Chicago Bulls ha infatti incontrato in giornata coach Thibodeau, per annunciargli la sua volontà di cambiare aria: ...

Mercato NBA – Sixers alla ricerca di una guardia : interesse per Courtney Lee : Philadelphia 76ers alla ricerca di una guardia: interessa il nome di Courtney Lee dei New York Knicks Dopo l’addio di Marco Belinelli, free agent nella corrente sessione di Mercato estiva e passato agli Spurs, i Philadelphia 76ers hanno bisogno di una guardia che rimpiazzi l’ottimo apporto che il cestista italiano ha fornito durante la scorsa stagione, particolarmente in uscita dalla panchina. Il primo nome sulla lista del gm ...