Mercato Milan | a gennaio serve una punta | i due nomi sul taccuino di Leonardo

D'Amico a CM : 'Giovinco e Gattuso - le mie verità. Fabregas al Milan? Il Mercato di gennaio stupirà...' : Crede che sia tagliato per questo nuovo ruolo? 'Alberto è una ottima persona e un campione nella vita, non solo del mondo. Ha tanto da dare, se guardo quello che hanno fatto i suoi compagni del 2006 ...

Il calcioMercato oggi – La mossa del Milan - l’offerta al Genoa ed il ritorno all’Inter : Il calciomercato oggi – Il Milan sta già lavorando al mercato del prossimo anno, che potrebbe riservare un gran colpo a costo zero. Secondo i media inglesi, infatti, il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa della squadra che verrà. Ramsey, il cui contratto scade a giugno, sarebbe tentato dall’avventura in Italia dopo anni di militanza tra le file ...

Calciomercato Milan – Il Milan sta già lavorando al mercato del prossimo anno, che potrebbe riservare un gran colpo a costo zero. Secondo i media inglesi, infatti, il centrocampista dell'Arsenal Aaron Ramsey è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa della squadra che verrà. Ramsey, il cui contratto scade a giugno, sarebbe tentato dall'avventura in Italia dopo anni di militanza tra le file

Il calcioMercato oggi – Affari tra Milan e Torino : Il calciomercato oggi – Le strategie sul calciomercato portate avanti dal Torino non hanno convinto, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco, sono andati via Ljajic e Niang, in rosa solo Belotti, Zaza e Iago Falque considerando Berenger un esterno di centrocampo. Per questo motivo si sta cercando un attaccante per completare il reparto, un calciatore in grado di fare coppia con uno tra Belotti e Zaza. Mazzarri sta infatti ...

Il calcioMercato oggi – Scambio Milan-Cagliari - il ritorno alla Juve e la strategia del Torino : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più il ritorno il campo per quanto riguarda il campionato di Serie A, in particolar modo attesa per il Milan che dovrà confermarsi dopo il successo casalingo contro la Roma, di fronte il Cagliari in una trasferta che può essere considerata insidiosa. La dirigenza rossonera pensa anche al mercato ed alle strategie di mercato per gennaio, pronto l’assalto per il centrocampista Nicolò ...

Milano - il Comune vende le palazzine dell'OrtoMercato : che fine farà Macao? : Il collettivo, che occupa da tempo le palazzine di viale Molise, dovrà andarsene: "Apriamo un confronto"

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato Milan - affari con il Cagliari - in due possono cambiare maglia : 1/9 Mauro Locatelli/LaPresse Marco C ...

CalcioMercato Milan – Situazione Andrè Silva - parla il ds del Siviglia : “vogliamo riscattarlo! Prezzo? Dico che…” : Il ds del Siviglia, Joaquin Caparros, ha parlato del possibile riscatto di Andrè Silva: il portoghese sembra aver convinto il club andaluso Tre gol all’esordio con il Siviglia e la rete contro l’Italia in Nations League: Andrè Silva sembra rinato dopo il trasferimento in Liga. Il giovane attaccante portoghese, trasferitosi in Spagna dopo una stagione fra (poche) luci e (tante) ombre in Serie A, sembra aver trovato la stessa ...

Le notizie di calcioMercato : la rivelazione sul futuro di Dybala - pressing del Milan : Le notizie di calciomercato – Si avvicina il ritorno in campo del campionato di Serie A, una giornata che preannuncia grande spettacolo. Ma a tenere banco è anche il mercato, nelle ultime ore sono arrivate indicazioni clamorose di Maurizio Zamparini che confermano le indiscrezioni riportate qualche giorno fa da CalcioWeb: “Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il ...

CalcioMercato - assist di Tuchel a Milan e Juve : “Rinnovo Rabiot? Non ho alcun potere” : Il rinnovo di Rabiot con il Paris Saint Germain appare sempre più complesso. Il Milan e la Juventus sono molto interessate, non da ora, al talentuoso centrocampista classe 1995. Il francese è in scadenza di contratto e non sembra per niente intenzionato a rinnovare l’accordo con il club parigino. Tutto questo gioca chiaramente a favore delle due squadre italiane, pronte ad inserirsi concretamente in una trattativa che porterebbe ...

Mercato no-stop : ecco le ultime caldissime trattative - mosse di Milan ed Inter : Mercato NO STOP – Il calcioMercato non si ferma, in particolar modo si pensa a gennaio. L’inizio di stagione in casa Milan è stato incoraggiante, dopo la sconfitta contro il Napoli la squadra di Gennaro Gattuso ha reagito conquistando tre punti preziosi davanti al pubblico amico contro la Roma. La dirigenza ha svolto un importante lavoro nel Mercato estivo ma non ha assolutamente intenzione di fermarsi, in particolar modo si stanno ...