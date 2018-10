Mercato auto fa una brusca frenata a settembre | -25 | 37% le vendite in Italia

Crolla Mercato auto : -25% a settembre : Dopo la 'corsa' di agosto - +9,65%, per via delle ultime immatricolazioni di esemplari con omologazioni pre-standard WLTP - il mercato italiano dell'auto fa registrare a settembre una brusca frenata ...

Auto - crolla il Mercato a settembre : -25%. Tonfo Fca : -40% : E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avverte: "Senza un accordo con la Ue, imporremo dazi sulle Auto" Smog, da oggi blocco Auto diesel euro 3 ed euro 4. Rischio caos in Pianura padana

Crolla il Mercato italiano dell'auto : -25% di immatricolazioni a settembre : Crolla il mercato italiano dell'auto. A settembre le immatricolazioni sono diminuite di oltre un quarto rispetto allo stesso periodo del 2017, con un calo complessivo del 25,37%. In particolare sono state immatricolate dalla motorizzazione italiana 124.976 Autovetture. Una frenata notevole, se si pensa alle 167.469 immatricolazioni registrate durante lo scorso settembre.A farne le spese è soprattutto il gruppo Fca, le cui immatricolazioni ...

Transition : la prima “auto volante” sul Mercato nel 2019 : Immaginare di poter guidare un’automobile che, all’occorrenza, consenta prendere il volo e decollare per raggiungere più rapidamente la propria destinazione, eliminando il problema del traffico urbano sembra davvero un sogno, ma non è solo una idea, ma un progetto su cui già svariate aziende stanno lavorando, con l’obiettivo di sfruttare lo spazio aereo per muoversi più rapidamente soprattutto nelle grandi città. Per assistere ...

Ambiente : Italia prima in Europa per Mercato delle auto ecologiche : Il rapporto “L’industria automotive mondiale nel 2017 e trend 2018” realizzato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria automobilistica, ha rilevato che l’Italia è al primo posto in Europa per i volumi di vendita dei mezzi a Gpl, metano, ibridi o elettrici puri, che hanno rappresentato l’11,7% del mercato nel 2017, in crescita del 24% sui volumi del 2016. Per quanto invece riguarda la quota di mercato, ...

Mercato auto UE accelera : cresce del 10% a luglio e del 29 - 8% agosto. Negli otto mesi vendite +5 - 9% : TORINO - Il Mercato europeo dell' auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in...

Diesel - 43 milioni di auto inquinanti in Europa/ L’ibrida pronta a conquistare il Mercato : Diesel, ci sono 43 milioni di auto inquinanti in Europa e si tratta di vetture Euro 5 ed Euro 6. Le emissioni di NOx sotto accusa. L'ibrido può conquistare il mercato(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:43:00 GMT)

Auto : Mercato Ue cresce - +29 - 8% ad agosto : ANSA, - TORINO, 19 SET - Il mercato europeo dell'Auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta, Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita ...

Estate bollente per il Mercato dell'auto in Europa : Estate più che positiva per il mercato dell'auto in Europa. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto, ACEA,, ad agosto le immatricolazioni nella UE, EU 28, sono balzate ...

Auto : Mercato Ue cresce - +29 - 8% ad agosto : ANSA, - TORINO, 19 SET - Il mercato europeo dell'Auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita ...

Mercato auto Ue cresce - +10% a luglio e +29 - 8% agosto : Il Mercato europeo dell'auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita del +10,1% rispetto allo ...

Auto - Mercato Ue cresce : +10% a luglio e +29 - 8% agosto. Jeep e Alfa Romeo trainano Fca : Il mercato europeo dell'Auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita del +10,1% rispetto allo ...

Auto - Mercato Ue cresce : +29 - 8% ad agosto : 8.31 Il mercato europeo dell'Auto cresce nei mesi estivi. A luglio nell'Europa dei 28 più Efta (Islanda,Norvegia e Svizzera) le immatricolazioni sono state 1.313.857, in crescita del +10,1% rispetto allo stesso mese deL 2017. Più forte l'incremento in agosto:un milione 171.760,con un balzo del 29,8% sullo stesso mese dell'anno scorso. Il gruppo Fca ha venduto nell'Europa dei 28 più paesi Efta 92.816 Auto a luglio,+17,2% e 73.259 in agosto ...

Case evacuate - la Regione ad Autostrade «Valore doppio della stima di Mercato» : L’ente territoriale chiede di quantificare l’indennizzo per gli sfollati in misura doppia rispetto al valore di mercato degli immobili in zona rossa