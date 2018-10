: • News • #May, Brexit:ok migranti,ma qualificati - CyberNewsH24 : • News • #May, Brexit:ok migranti,ma qualificati - TelevideoRai101 : May, Brexit:ok migranti,ma qualificati - DavideTorretta : RT @IntDissidente: La situazione #Brexit è sfuggita di mano anche a Theresa #May #Cartucce #Europa #politica #UK #politica -

Il Regno Unito post-,appena formalizzata l'uscita dall'Unione europea, darà la priorità agli immigrati altamente. Lo ha detto il primo ministro May, segnalando che i cittadini europei saranno trattati come tutti gli altri. Quello dell'immigrazione "sara' un sistema basato sulle qualifiche.Conteranno le qualifiche dei lavoratori e non da dove provengono. Sarà un sistema che guarderà al mondo per attirare persone con le capacità di cui abbiamo bisogno" ha sottolineato la May in una nota(Di martedì 2 ottobre 2018)