Matteo Salvini | ' Scafisti assolti? Io combatto i barconi di immigrati | ma i magistrati'

Simone Di Stefano - il leader di CasaPound : 'Bene Matteo Salvini - ma ora caccia mezzo milione di clandestini' : Chiudere CasaPound. Lo ha chiesto il segretario del Pd, Maurizio Martina, dal palco di Piazza del Popolo. 'I dem sono stati 7 anni al governo, se volevano chiuderci dovevano farlo prima', ribatte il ...

Via d’Amelio - Fiammetta Borsellino a Matteo Salvini : “È incredibile che il Viminale non sia parte civile al processo sul depistaggio” : Il ministero dell’Interno non si è costituito parte civile al processo per il depistaggio delle prime indagini sulla strage di via d’Amelio. E a farlo a notare a Matteo Salvini è direttamente Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso il 19 luglio del 1992. “Ritengo assolutamente incredibile che il Viminale non sia parte civile di questo processo. Una cosa che ha rilevato anche lo stesso pubblico ministero è che questi ...

Def - Matteo Salvini : “Polemiche con Juncker? Straparla - Io parlo solo con persone sobrie” : Continua il botta e risposta tra Jean Claude Juncker e il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il vicepremier leghista attacca: "Se qualcuno Straparla perché rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno, ha trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato".Continua a leggere

Matteo Salvini : "Juncker? Parlo solo con persone sobrie" : "Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno né in cielo né in terra". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini alla cronista di Tagadà di La7 che gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di "chi nella Commissione europea ha paragonato l'Italia alla Grecia", come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.Salvini ha preso poi Juncker come bersaglio anche su Twitter: "Le ...

Def - Giovanni Tria e il retroscena : 'Vuole il doppio voto per incastrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : ... che hanno stravolto le previsioni del titolare dell'Economia. Tria ha dovuto ingoiare il deficit al 2,4% , ma sono da verificare ora le simulazioni e l'impatto su crescita e debito.

Matteo Salvini e il complotto finanziario : 'Spread e Borsa - pronti a chiedere i danni a Juncker' : 'Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi ...

Matteo Salvini a Napoli promette ordine. La protesta dei centri sociali : È il giorno di Matteo Salvini in visita a Napoli. "Al di là delle belle parole mi impegno entro la fine e dell'anno a portare cento uomini delle forze dell'ordine a Napoli per controllare via per via, palazzo per palazzo". Ha detto il ministro dell'Interno al termine dell'incontro con il parroco del Rione Vasto a Napoli. "Nel quartiere del Vasto - ha aggiunto Salvini - siamo già scesi da mille a seicento immigrati, ...

Matteo Salvini ha commentato l'arresto del sindaco di Riace : Per il suo rivoluzionario modello , che ha permesso al piccolo Comune calabrese di rinascere, il sindaco era stato inserito da Fortune nel 2006 tra i 50 uomini più influenti al mondo. Ad agosto 2018 ...

Salvini a Napoli - centri sociali in piazza : l'anno scorso il corteo anti-Matteo : Gli esponenti dei centri sociali di Napoli si sono dati appuntamento per un'assemblea domani alle 10.30 a Largo Berlinguer per protestare contro la visita a Napoli del ministro dell'Interno...

Matteo Salvini - retroscena Dagospia : 'Che soprannome gli hanno dato ad Arcore' - si mette male : I rapporti tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non sono idilliaci, e questo si sa. Ma come chiamano ad Arcore il leader della Lega ? A svelarlo è Dagospia , che con la sua rubrica Roma Spia getta ...

Matteo Salvini - parola d'ordine ai suoi : 'Mai nominare il reddito di cittadinanza' : Non parla mai di reddito di cittadinanza Matteo Salvini . Il provvedimento voluto da Luigi Di Maio, come dire, è di Di Maio e non deve essere associato in alcun modo alla Lega. Il ministro dell'...

Luigi Bisignani : 'I genovesi hanno i forconi in cantina. Se davvero è stato Matteo Salvini - farebbe meglio...' : Matteo Salvini , Luigi Di Maio e Giuseppe Conte devono stare attenti: 'Perché i genovesi hanno i forconi nelle loro cantine'. Raramente Luigi Bisignani è ricorso a immagini così forti e cruente per ...

Matteo Salvini - nel liceo a Crotone lo paragonano a Benito Mussolini. Lui : 'Cosa deve andare a fare la prof' : A Crotone come a Bologna, i professori , rossi, fanno lezioni d'odio contro Matteo Salvini . In un liceo della città calabrese, lo scientifico Firolao, è stato proposto un tema con questo titolo: 'Il ...

Matteo Salvini - la prima pagina vergognosa dell'Espresso : lo paragonano a Mussolini e Hitler. E lui li umilia : Fascista? Di più, forse Matteo Salvini è nazista. L'Espresso , nel suo ultimo numero, fa le cose in grande e sfodera addirittura 'la difesa della razza', con un suggestivo paragone ' 1938-2018 ' tra ...