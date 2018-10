Massa favorevole agli ordini di squadra Ovviamente…

motorinolimits

(Di martedì 2 ottobre 2018) Celebre “vittima” – si fa per dire, visto che era strapagato e consenziente – deglidi, Felipesi è schierato a favore della decisione della Mercedes di privare Valtteri Bottas della vittoria in Russia. Come ricorderete, a Hockenheim nel 2010, la Ferrari disse adi farsi da parte e lasciar passare … L'articolodi. Ovviamente… MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.