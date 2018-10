Marotta | senti Nedved | “grande dirigente | ma la Juve va avanti”

sportfair

: Juventus, senti Cobolli Gigli: “Troncare nettamente è nel loro stile. Marotta? Ha sempre dimostrato grande valore…”… - MondoPalermo : Juventus, senti Cobolli Gigli: “Troncare nettamente è nel loro stile. Marotta? Ha sempre dimostrato grande valore…”… - Mediagol : #Juventus, senti Gigli: 'Troncare nettamente è nel loro stile. Marotta? Ha sempre dimostrato grande valore...'… - il_Mirmidone : @LRonni88 @ClaudioR00 Senti a coso: guarda che non è che sono qui per farti capire per forza le cose, o le capisci… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Pavelha parlato dell’addio di Beppeallantus, quasi come un fulmine a ciel sereno “Immaginare lasenza? Si, difficile.è stato molto importante per questa società, non solo per la società, ma anche per noi, diciamo non ancora dirigenti. Siamo ancora giovani, abbiamo imparato molto da lui e vorrei pubblicamente ringraziarlo. Soprattutto con me è stato immenso, mi ha sempre aiutato, mi ha spiegato e rispiegato le cose quando non capivo“. Lo ha detto il Vicepresidente dellantus Pavelai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Torino, parlando di Giuseppe. “Perciò, è difficile senza, ma lantus va avanti e noi siamo di passaggio. Verrà un giorno in cui anche noi non saremo qui. Perciò, bisogna accettarlo e andare avanti, perché laci sarà sempre“, ha aggiunto. ...