Manovra | ultimi dettagli M5s | ' Soldi reddito vanno spesi'

Di Maio : Manovra "aiuterà gli ultimi" : 9.01 II vicepremier M5S Luigi Di Maio ,in una intervista al 'Fatto', ribadisce la fiducia a Tria ma insiste: "C'è chi rema contro".Promette reddito e pensioni di cittadinanza facendo più deficit(esclusi i migranti),annuncia"rimborsi a tutti i truffati dalle banche",sconti Ires "per chi inquina meno", e "carcere per gli evasori. "Inaccettabile" il condono fino a 1 milione. La Legge di Stabilità, su cui oggi ci sarà un nuovo vertice a Palazzo ...

Manovra - Di Maio : "Aiuterà ultimi e farà guerra ai potenti". Fiducia a Tria "ma tanti remano contro" : Per me la Pubblica amministrazione deve essere indipendente, ma in questi anni ci ha messo mano la politica". Decreto immigrazione, da limare in Parlamento "Ci sono alcuni punti che non sono nel ...