Manovra | Tria risponde a Junker | “Non ci sarà nessuna fine dell’euro”

Manovra - Di Maio : non arretriamo - la spiegheremo nelle piazze : ... quindi, che con tutte le misure allo studio del governo "faremo crescere l'economia e ripagheremo il debito".A proposito dell'intenzione di spiegare la Manovra nelle piazze, Di Maio ha detto: "...

Manovra - l'ultima carta di Tria : se non c'è la crescita stop a reddito e pensioni : Più che su un sentiero stretto, come usava dire il suo predecessore Pier Carlo Padoan, Giovanni Tria sta camminando su una fune. Ieri, a tarda sera, il ministro dell'Economia, rientrato ...

L'ultimo paletto di Tria : crescita o cambieremo la Manovra : Più che su un sentiero stretto, come usava dire il suo predecessore Pier Carlo Padoan, Giovanni Tria sta camminando su una fune. Ieri, a tarda sera, il ministro dell'Economia, rientrato precipitosamente a Roma dopo la disastrosa trasferta in Lussemburgo, si è chiuso nel suo studio in via XX Settembre. Il clima è lo stesso della settimana scorsa, di assedio. A ...

La missione di Tria per spiegare la Manovra in Europa è durata solo un giorno : Che sta succedendo? A metà pomeriggio Giovanni Tria rientra a Roma dal Lussemburgo, rinunciando a partecipare all’Ecofin dove avrebbe dovuto convincere i colleghi europei della bontà della manovra. Quasi contemporaneamente si viene a sapere, per un caso, che Giuseppe Conte è salito al Quirinale, per vedersi a quattr’occhi con Sergio Mattarella. Che gli ha detto? Giornata convulsa, in cui ci si aspetta la ...

Manovra - Tria rassicura l'Ue : 'Stia tranquilla - il debito cala'. Ma Juncker : 'Rigidi con Roma' : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , debutta all'Eurogruppo chiedendo di 'stare tranquilli' ai suoi colleghi dell'area dell'euro. ' Il rapporto tra debito e Pil scende ', garantisce Tria, che deve spiegare nella ...

Manovra - Tria rassicura l'Ue : 'Stia tranquilla - il debito cala'. Timori dell'Eurogruppo : ... introdurre alcune riforme strutturali, per esempio sul mercato del lavoro o sulla tassazione, sia buono per la gente francese ed efficiente per l'economia della Francia'. © Copyright LaPresse - ...

Legge bilancio - Juncker : rigidi con Italia. Tria : Manovra di crescita | : Il ministro dell'Economia torna in Italia per la chiusura della nota di aggiornamento al Def e replica al presidente della Commissione Ue: "Se non riusciamo a crescere, cambieremo manovra". Borsa in calo. Il leader ...

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Tria : 'Se non vinciamo la scommessa della crescita cambiamo Manovra' : ... anticiperà il rientro a Roma e non parteciperà domani 2 ottobre all'Ecofin, il Consiglio di economia e finanza, secondo quanto riferito da alcune fonti del Ministero dell'Economia. L'Italia sarà ...

