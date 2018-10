Manovra | Salvini attacca Juncker | “Parlo solo con le persone sobrie”

Manovra : Salvini - Juncker? Parlo con persone sobrie : 'Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno ne' in cielo ne' in terra'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto alla cronista di 'Tagada'' di La7 che gli chiedeva ...

Manovra : Salvini - Juncker? Parlo con persone sobrie : "Parlo con persone sobrie, che non fanno paragoni che non stanno ne' in cielo ne' in terra". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto alla cronista di 'Tagada'' di La7 che gli chiedeva di commentare le dichiarazioni di "chi nella Commissione europea ha paragonato l'Italia alla Grecia", come fatto dal presidente della commissione, Jean Claude Juncker.

Manovra - Salvini : Juncker fa salire lo spread - pronto a chiedergli i danni : Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvina, minaccia di chiedere i danni all'Unione europea per la scalata dello spread. "Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread, con l'obiettivo di attaccare il governo e l'economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell'Italia", scrive Salvini su Twitter.

Manovra - Salvini : 'Bocciatura preventiva dell'Ue? Non esiste' : ore 8 Manovra: il ministro dell'Economia Tria smentisce di volersi dimettere. Lo dichiara il ministro un'intervista al Sole 24 ore . 'Sono ministro di governo, e come tale sono un politico. Non ho ...

Manovra - Salvini : una bocciatura preventiva Ue non esiste : Genova, 1 ott., askanews, - 'Non esiste: è il primo giorno di ottobre, c'è il sole, la gente ha voglia di crescere, lavorare e di tornare in Italia a fare dei figli'. Lo ha detto il vice premier e ...

Il governo difende la Manovra - Di Maio : 'Terrorismo mediatico per far salire lo spread'. Salvini : 'Andremo fino in fondo' : Il leader Cinquestelle attacca le opposizioni: 'colpa loro e dei loro giornali che soffiano sullo spread e vogliono un golpe finanziario'. 'Lo spread ce lo mangiamo a colazione' rilancia l'altro ...

Sulla Manovra si tira dritto. Ma Salvini non esclude correzioni al Def : Ascoltiamo tutti, conosciamo la Costituzione, il Parlamento è sovrano, ma siamo convinti che la manovra sia quella giusta per crescita e sviluppo. È questo in sintesi il pensiero del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, a Ostia per partecipare alle celebrazioni dei 50 anni dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Che Salvini accoglie con una ...

Manovra - il ricatto di Di Maio : Salvini ha ceduto per non far cadere il governo : Matteo Salvini urla 'me ne frego!', tiene il punto sulla Manovra con Bruxelles, glissa sul reddito dei lazzaroni e indossa la faccia spavalda di chi sa che il prossimo ostacolo sulla sua via trionfale ...

Manovra - Salvini : "Se a Bruxelles dicono che non si può fare me ne frego" : Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini torna a ribadire la sua posizione sulla Manovra in cui ci saranno risorse anche per aumentare le pensioni di invalidità "che erano ferme a cifre ...

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla Manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...

Manovra - Salvini : 'I signori dello spread si tranquillizzeranno' : 'Certo'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde a chi gli chiede a margine della Festa dell'Anps se il ministro dell'Economia Giovanni Tria resta nel Governo. 'Da quattro mesi siamo vittime di pregiudizi - aveva spiegato - quando leggeranno quanto investiamo in scuole, sviluppo, imprese e detassazione capiranno che ...