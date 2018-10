Manovra | perché lo spread si allarga?  Tria e l’assedio al ministero del Tesoro

Manovra - UE scettica sul Def italiano : ecco perché : Giovanni Tria in queste ore si sta confrontando con i colleghi europei dell'Eurogruppo. All'ordine del giorno non c'è il Def italiano, ma è ovvio che si tratta di un tema caldo, anche perché il Ministro dell'Economia - stretto tra le richieste della Lega e quelle del M5S - ha deciso di non rispettare le rassicurazioni fatte in precedenza, quando aveva assicurato che l'Italia non sarebbe andata oltre l'1,6% di rapporto deficit/pil. Il Ministro ...

Savona difende la Manovra : vi spiego perché faremo crescere l'economia del 3% e calare il debito : Se non si vuole un peggioramento dell'economia e un aumento delle condizioni di povertà e di disoccupazione occorre attivare nuovi interventi di politica fiscale". L'attivazione di massicci ...

Tria : «Ecco perché resto ministro. Manovra per la crescita - il debito scenderà» : In un’intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria rompe il silenzio, illustra obiettivi di crescita e debito e spiega: «Non è una sfida alla Ue: il pareggio di bilancio resta un nostro obiettivo»...

Sergio Mattarella - come e perché potrebbe rispedire la Manovra al mittente : Il richiamo di oggi con cui Sergio Mattarella ha ricordato come la Costituzione preveda il pareggio di bilancio potrebbe essere un campanello d'allarme non da poco per il governo gialloverde e la sua ...

Manovra e debito pubblico - perché Sergio Mattarella ha deciso di farsi sentire : Prima ci ha provato con le buone, senza farsi sentire in pubblico. Ma non lo hanno ascoltato. Ora ha alzato la voce. Sergio Mattarella ha aspettato che le decisioni fossero prese, che il premier e i ministri avessero parlato, confermando la loro intenzione di varare una Manovra in deficit, in cui cioè si spende più di quanto entri in cassa, fino a sforare del 2,4% il rapporto deficit-pil. Poi, non avendo visto nessun ripensamento ...

Perché la “Manovra del popolo” verrà pagata soprattutto dai giovani : Reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, abolizione della riforma Fornero. Tre fra i capisaldi della «manovra del popolo» annunciati ieri dal vicepremier Luigi Di Maio rischiano di scaricarsi su un bersaglio comune: i giovani...

Perché questa Manovra è un danno per le future generazioni : Spesa pubblica improduttiva coperta con più deficit. Così la finanziaria del governo Conte scarica tutti i costi su chi arriverà dopo

Perché la Manovra crea tanta ansia sui mercati : Roma, 28 set., askanews, - La sfida ai mercati del governo giallo verde con una energica espansione del deficit, al 2,4 per cento del Pil nel 2019, ha il potenziale di innescare un concatenamento di ...

Manovra Finanziaria - ecco perché Di Maio non può copiare il compito di Macron : ... Daniele Franco e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che a Palazzo Chigi hanno partecipato alla riunione sulla Nota d'aggiornamento del Def. Con lui altri tecnici e tutta la squadra che assiste ...

Manovra - ecco perché la Francia può 'sforare'. Una montagna di debiti in meno : La Manovra annunciata da Macron - con 25 miliardi di tagli fiscali e un rapporto deficit/Pil in salita al 2,8% - fa sperare il governo giallo-verde nell'elasticità di Bruxelles. Ma Roma, al contrario ...

Pressioni continue su Tria perché la Manovra non sia frenata dai limiti Ue. Conte : 'Non impicchiamoci ai decimali' : Il vicepremier chiede di 'attingere a un pò di deficit' nella manovra, per le promesse elettorali di Lega e Cinquestelle. E Giorgetti: 'con proposte serie si può sforare l'1,6%, nessuno nel governo ...

Vi spiego perché Tria ha già vinto sulla Manovra. Parla Leonardo Becchetti : Questione di linee. E di numeri i quali, come sempre, rappresentano la sostanza del discorso. Questa mattina , e non è la prima volta, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha tracciato il solco dentro il quale dovrà muoversi il governo da qui al 20 ottobre, giorno della presentazione della manovra , qui l'articolo con tutti i dettagli, . Niente ...