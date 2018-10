Manovra | Molinari capogruppo Lega | “Tutto il caos dei mercati dal reddito di

ilfattoquotidiano

: #Manovra, per il capogruppo della #Lega alla Camera Riccardo Molinari, 'yutto il caos dei mercati nasce dal… - Agenzia_Ansa : #Manovra, per il capogruppo della #Lega alla Camera Riccardo Molinari, 'yutto il caos dei mercati nasce dal… - TgLa7 : Manovra, Riccardo Molinari (Lega): se #Tria non è più nel progetto, troveremo un altro Ministro dell'Economia - FrMaselli : Pare che lo scontro tra Lega e 5 Stelle sulla manovra stia diventando pubblico -

(Di martedì 2 ottobre 2018) “Tutto ildeinasce daldi cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste ildi cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma ildellaalla Camera Riccardouscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato Massimiliano Romeo. Nella sede del governo i capigruppo sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra i temi al centro del colloquio, proprio lafinanziaria. L’incontro – viene spiegato da fonti di governo – era già in programma “a prescindere dalla legge di bilancio”. Conte, che ha già incontrato i capigruppo del M5s, prossimamente vedrà anche gli esponenti delle opposizioni. L'articolo ...