Manovra | l' ultima carta di Tria | se non c' è la crescita stop a reddito e pensioni

Manovra - Boccia : “Scelte da incoscienti - creeranno problemi decennali. Europa? È l’ultima che può parlare” : “Manovra? È passata la linea: facciamo altri debiti e facciamoli pagare a chi verrà dopo di noi. Non mi scandalizzo se si fa un deficit del 2,4% perché non penso che i vincoli di bilancio siano un totem da difendere. Il problema è: fare debiti per far cosa?“. Così, ai microfoni di Ho scelto Cusano, su Radio Cusano Campus, il deputato Pd, Francesco Boccia, commenta l’approvazione della nota di aggiornamento del Def da parte del ...