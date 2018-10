MANOVRA | ITALIA BOCCIATA A EUROGRUPPO Tria rientra a Roma | incontro

MANOVRA - scontro Italia-Ue. Juncker : "Essere rigidi o finisce l'euro" : La prima scintilla si è accesa ieri, 1 ottobre, in occasione dell' Eurogruppo terminato con il rientro anticipato del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che, dunque, non parteciperà all'Ecofin di ...

Scintille da Bruxelles sulla MANOVRA italiana : Oggi comunque partirà al governo la "cabina di regia" sull'economia, un modo per "condividere" con il ministro Tria la gestione dei conti. Intanto Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude ...

MANOVRA - Juncker : altre concessioni all'Italia portano alla fine dell'euro : 'Non ci sarà nessuna fine dell'euro', ha replicato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, 'io ho parlato con i commissari Moscovici e Dombrovskis, non con Juncker. Sarà una sua opinione'.

MANOVRA - UE scettica sul Def italiano : ecco perché : Giovanni Tria in queste ore si sta confrontando con i colleghi europei dell'Eurogruppo. All'ordine del giorno non c'è il Def italiano, ma è ovvio che si tratta di un tema caldo, anche perché il Ministro dell'Economia - stretto tra le richieste della Lega e quelle del M5S - ha deciso di non rispettare le rassicurazioni fatte in precedenza, quando aveva assicurato che l'Italia non sarebbe andata oltre l'1,6% di rapporto deficit/pil. Il Ministro ...

Martina : contrastare MANOVRA pericolosa per gli italiani : Roma, 1 ott., askanews, - 'Condono per gli evasori, debiti per i giovani, niente alle famiglie, niente alle imprese, rischio di tagli alla sanità e al sociale: è una manovra pericolosa per gli ...

Tria presenta la MANOVRA all'Eurogruppo : "L'Ue stia tranquilla - il debito-Pil scenderà" | Moscovici : "L'Italia ha deviato di molto" : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019"

MANOVRA : l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo - e Borsa migliore in Europa : Manovra: l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo, e Borsa migliore in Europa Un rialzo a 272 punti e poi una retromarcia a 261 per lo Spread tra Bund tedeschi e Btp italiani. Un calo in apertura e poi un rimbalzo fino al più 1 per cento a Piazza Affari. Se alla riapertura dei mercati qualcuno si aspettava una bufera, di sicuro non è questo il giorno. Il mondo finanziario internazionale, dopo il nervosismo di venerdì, sembra come minimo in ...

MANOVRA - il premier Conte : "Svolta per il rilanciodel Paese - abbiamo ridato credibilità all'Italia" : Il premier su Facebook: "Sono trascorsi solo quattro mesi. abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato". Il numero uno di Confindustria: "Nessun endorsement per la Lega"

Tensione sui conti italiani - lo spread torna a salire : primo test europeo per la 'MANOVRA' : Un incontro in cui il titolare di via XX Settembre dovrà cominciare a spiegare i numeri del Documento di Economia e Finanza e a illustrare le misure che il governo intende mettere nella Legge di ...

MANOVRA - Conte : "Svolta per il rilancio del Paese - abbiamo ridato credibilità all'Italia" : Il premier su Facebook: "Sono trascorsi solo quattro mesi. abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato". Il numero uno di Confindustria: "Nessun endorsement per la Lega"

MANOVRA - Renzi : "Di Maio? Non ha problemi con l'italiano ma con l'algebra" : "Questa Manovra economica abolisce la matematica, non la povertà". Così Matteo Renzi a margine della manifestazione dem in Piazza del Popolo a Roma. "Di Maio non ha fatto i conti. Noi pensavamo che il ...