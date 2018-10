Manovra | Dombrovskis | sembra non conforme a Patto | ma parliamone

Manovra - Dombrovskis : non è compatibile con il Patto di Stabilità : Roma, 1 ott., askanews, - Sulle cifre di Bilancio dell'Italia 'la nostra valutazione ad oggi, sulla base di quello che è emerso, è che non è compatibile con il Patto di Stabilità e di crescita'. Così ...

Manovra - la prima prova di Tria in Ue : “Tranquilli - il debito scenderà”. Dombrovskis : “Il Def per ora non rispetta regole” : “Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra” assicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria entrando al vertice dell’Eurogruppo, la riunione di tutti i ministri delle Finanze della zona euro. Anzi, ha aggiunto Tria: i partner europei a stare “tranquilli” perché il “il rapporto debito/Pil scenderà” nel 2019 che è il vero fardello dell’economia italiana ...