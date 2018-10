Manovra | al via vertice a P Chigi

Tria presenta la Manovra all'Eurogruppo : "L'Ue stia tranquilla - il debito-Pil scenderà" | Moscovici : "L'Italia ha deviato di molto" : "Cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la Manovra". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, entrando all'Eurogruppo. Il ministro ha invitato i partner europei a stare "tranquilli", e ha anche rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019"

(Foto Ansa/ufficio stampa Palazzo Chigi/Filippo Attili) Dopo una giornata ad alta tensione sulla Manovra, fatta di incontri e proposte, alla fine l'intesa è arrivata: ha vinto la linea Di Maio-Salvini che porterà l'asticella del rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento per il triennio 2019-2021. Un tetto più che sforato rispetto alle prime intenzioni del titolare dell'economia Giovanni Tria, che ha dovuto letteralmente soccombere ai due

Manovra : al via vertice a palazzo Chigi - cruciale per deficit : Roma, 27 set., askanews, - E' iniziato a palazzo Chigi il vertice di governo, cruciale per stabilire la soglia di deficit per il prossiomo anno e a cui sono legate le sorti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Presenti il premier, Giuseppe Conte, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e i ministri Tria e …

Manovra - Lega : "Se Tria non è più nel progetto - ne troviamo un altro". Di Maio frena : La Manovra economica sta continuando a creare tensioni nell'esecutivo di Giuseppe Conte e le posizioni dei due partiti al governo continuano ad essere contrastanti.Oggi è la Lega a creare nuove tensioni. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, è intervenuto ad Agorà su RaiTre e ha anticipato la possibilità di sostituire il Ministro dell'Economia Giovanni Tria se non riuscirà a rispettare le condizioni imposte da Lega e M5S:Se ...

Salvini : via legge Fornero - Manovra 7mld : Poi annuncia: "Giovedì sarò in Tunisia per parlare di sicurezza ed economia. Andrò in Nigeria e in altri Paesi africani: voglio aumentare esplusioni e rimpatri"