Maha | «Io e mia figlia twittiamo insieme per la pace in Siria»

(Di martedì 2 ottobre 2018) Hala non l'ha mai vista la sua città, Idlib, senza la guerra. Quando è nata, sei anni fa, le macerie erano già dappertutto da oltre un anno. L'unico mezzo di comunicazione che la porta lontano dalla paura delle bombe e della morte è il cellulare di sua madre. Lì, quando la connessione è disponibile, può guardare i video di cartoni animati che non contemplano la guerra, può ridere vedendo l'ultimo episodio di Masha e Orso. Può vedere foto di Paesi lontani, cantare canzoni in inglese. Lì può conoscere la, prima di oggi. E la com'era la sua città, nel nord ovest della, prima di diventare l'ultima roccaforte ancora in mano ai ribelli che si oppone al governo di Bashar al-Assad. Un'area che il presidente russo Vladimir Putin e il turco Tayyip Erdoğa hanno ...