L’Uomo del Giorno | Jackson Martínez | grande bomber con il Porto

Jackson Martínez è nato a Quibdó, il 3 ottobre 1986, è un calciatore colombiano, attaccante del Portimonense, in prestito dal Guangzhou Ever. Prima punta forte fisicamente, in grado di sostenere l'intero peso offensivo della squadra, possiede un'ottima progressione palla al piede. Destro naturale, ma in grado di calciare con entrambi i piedi, nel novero delle sue apprezzabili qualità tecniche rientrano un ottimo fiuto del gol e grandi qualità nel gioco aereo. È soprannominato Cha cha cha, nome di un noto ballo latino-americano, a sottolinearne lamobilità sul fronte offensivo, che non offre alcun riferimento ai difensori avversari. Il soprannome è stato ereditato dal padre Orlando, calciatore non professionista.