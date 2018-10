L' uomo che ha inventato internet sfida i nuovi padroni della rete

Piero Marrazzo e lo scandalo del 2009 : 'Non è forte l'uomo che non cade - ma quello che sa rialzarsi' : 'Una delle cose che ho sempre detto è che la forza di un uomo non si esprime nel non cadere ma si esprime nel sapersi rialzare. Ci sono state donne e uomini che hanno sofferto molto più di me, il mio ...

«Uomini e Donne» : chi è David Scarantino - l'uomo che ha affascinato le dame del Trono Over - : Ogni anno a « Uomini e Donne » Over si parla molto di Gemma Galgani , ma un po' meno di tutte le storie che ruotano attorno a quel mondo. In realtà, le faccende delle dame e dei cavalieri sopra i 40 anni più interessanti sono anche quelle di cui si parla meno. In questa stagione, uno dei personaggi più affascinanti , senza ombra ...

Chi è Mimmo Lucano - l'uomo del "modello Riace" che ha fatto litigare Salvini e Saviano : Domenico "Mimmo" Lucano, da sindaco di Riace a fautore - secondo la rivista Fortune - del "miracolo" dell'accoglienza e creatore del cosiddetto "modello Riace". Oggi agli onori della cronaca per l'arresto, il primo cittadino del piccolo comune jonico ha una storia lunga 14 anni, fatta di 3 mandati da sindaco, intimidazioni, battaglie e scontri con le istituzioni.MODELLO RIACE - A suo carico l'accusa di aver favorito l'immigrazione clandestina, ...

Rapina in villa - catturato anche un quinto uomo : Chieti - E' stato rintracciato e fermato alla periferia di Lanciano, nella tarda serata di ieri, mentre si stava organizzando per la fuga, un quinto uomo ritenuto componente della banda che ha compiuto l'efferata Rapina nella villa dei coniugi Martelli all'alba di domenica scorsa. Si tratta di un romeno di 26 anni, si nascondeva nelle campagne pattugliate ieri pomeriggio nel corso dell'operazione congiunta di Polizia e ...

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano - Fermato anche il sesto uomo : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Gf Vip - Silvia Provvedi su Fabrizio Corona : 'Non voglio parlarne - è un uomo che non stimo' : Silvia Provvedi non ha alcuna intenzione di includere Fabrizio Corona nella sua esperienza al Grande Fratello Vip; da quando è entrata nella Casa, infatti, la ragazza ha gia' ribadito un paio di volte che non parlera' del suo ex fidanzato, nonostante in molti non aspettino altro. Interpellata in confessionale sui motivi che la spingono a non voler neppure nominare l'imprenditore davanti alle telecamere, la cantante de Le Donatella ha risposto ...

TU SI QUE VALES 2018 - PRIMA PUNTATA/ Concorrenti e "fenomeni" : dall'uomo elettrico all'orchestra diversabili : La nuova edizione di Tu si que VALES si apre con una new entry. Lei è Iva Zanicchi, giurata popolare e volto del programma. Riconfermata la "Corrida" di Gerry Scotti.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Russia - chiesti 10 anni per uomo che tagliò le mani alla moglie : Se la condanna nei suoi confronti sarà convalidata, Dmitry Grachyov si ritroverà a scontare 10 anni dietro le sbarre di un carcere in Russia , pagando così la crudeltà compiuta nei confronti della ...

Brasile - polizia : uomo che ha pugnalato Bolsonaro ha agito da solo : "Non c'è dubbio che a motivare l'attacco del signor Adelio sia stata la sua opposizione politica alle idee del candidato Bolsonaro", ha detto alla stampa il portavoce della polizia federale Rodrigo ...

L’uomo del Giorno : Andriy Shevchenko - indimenticabile bandiera del Milan : Andriy Shevchenko è nato il 29 settembre 1976 è un allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, di ruolo attaccante, commissario tecnico della nazionale ucraina. Soprannominato Sheva, per anni è stato uno degli attaccanti più forti e più completi a livello internazionale. Vincitore nel 2004 del Pallone d’oro (dopo essere arrivato terzo nelle edizioni del 1999 e del 2000), nello stesso anno è stato inserito da Pelé nella lista dei ...

L’uomo che uccise Don Chisciotte e gli altri film del weekend : Godetevi il film che tante fatiche è costato a un regista come Terry Gilliam. E poi c’è BlackKklansman di un altro anticonformista come Spike Lee. Leggi

L'uomo che sapeva troppo/ Su Rete 4 il film con James Stewart (oggi - 28 settembre 2018) : L'uomo che sapeva troppo, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 28 settembre 2018. Nel cast: James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie, alla regia Alfred Hitchcock. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:00:00 GMT)

Furia Andrea Iannone dopo la foto che ritrae Belen con un altro uomo : Andrea Iannone si inFuria su instagram dopo la foto di Belen con un altro uomo Tutti pazzi per Belen Rodriguez. Andrea Iannone però non ci sta e la difende sul suo profilo Instagram. Alla showgirl argentina, infatti, sono state attribuite varie tresche, dopo la chiusura (ancora non confermata dai due) della relazione con il pilota. Prima Fabrizio Corona, poi Stefano De Martino e infine Mirco Levati, amico del fratello Jeremias. Tutti sospettati ...