Lucano può aver sbagliato | ma almeno ci ha provato Volevano annichilire il modello Riace

(Di martedì 2 ottobre 2018) In una delle province del mondo a più alta densità di mafiosi in libera uscita (come ha scritto il magistrato Giuseppe Gennari, già Gip a Milano ora al Tribunale Civile) e in cui scorrazzano con arroganza senza neanche una misura di prevenzione soggetti come Luigi Molinetti, noto come "la Belva" per la sua leggendaria ferocia, sospettato di numerosi delitti efferati (tra cui l'omicidio del magistrato Scopelliti), in quella stessa provincia, il problema più importante per lo Stato è quello di capire se effettivamente il sindaco di un Comune - che ha dato il nome a due meravigliose icone dell'arte e della bellezza mondiale - abbia taroccato un matrimonio per consentire, se abbiamo capito bene, a una donna di scampare a un rimpatrio pieno di incognite. Intendiamoci, se il reato è stato accertato, per un sindaco non sarebbe cosa da poco. Ma, ...