Luca Sofri beccato con un' altra La Bignardi | Siamo separati da un po'

(Di martedì 2 ottobre 2018) Dopo la separazione da Daria, il direttore del Post è stato pizzicato in compagnia di un'donna.A beccarlo il dolce compagnia, il settimanle Chi. Dopo le foto esclusive dei paparazzi della rivista, la giornalista è stata contattato da Chi. Laha rivelato che lei esonoda un po', "anzi da più di un p', ormai un anno. E hanno tenuto riservata la cosa quanto più possibile".Come scrive la rivista Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 ottobre, gli amici sanno che è così e che fra i due resta una solida amicizia. "Ognuno ha già imboccato altre strade - continua Chi -. Strade nuove. In ogni caso, della crisi ormai alle spalle, laparlava già nel suo libro più recente, Storia della mia ansia".