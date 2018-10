Luca Argentero | l' attore è il nuovo volto del brand Falconeri

Luca Argentero Brand Ambassador per Falconeri [GALLERY] : Falconeri sceglie Luca Argentero come Brand Ambassador per la stagione Autunno-Inverno 2018-19 e Primavera-Estate 2019 Prosegue la vicinanza di Falconeri al mondo del cinema che riconferma Luca Argentero come Brand Ambassador. Luca, che ha già collaborato in passato con il Brand, sarà Brand Ambassador per la stagione Autunno-Inverno 2018-19 e Primavera-Estate 2019. L’attore incarna al meglio con il suo stile elegante, chic e sofisticato il ...

Luca Argentero : «Adesso che sono un supereroe» : Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Questo articolo è ...

Da Luca Argentero ad Amanda Sandrelli - la stagione del Teatro Verdi : ... per premiare la fiducia e soddisfare la curiosità del pubblico, da lunedì 17 settembre fino al 29 settembre l'abbonamento ai 5 spettacoli della stagione abbinato ai 6 spettacoli della "stagione off" ...

GLADIATORI DI ROMA/ Su Italia 1 il film doppiato da Luca Argentero (oggi - 15 settembre 2018) : GLADIATORI di ROMA, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 15 settembre 2018. Nel cast: Luca Argentero, Laura Chiatti, Belen Rodriguez, alla regia Iginio Straffi. Il dettaglio(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 04:35:00 GMT)

Un boss in salotto - il film con Paola Cortellesi - Luca Argentero e Rocco Papaleo : Sabato 15 settembre alle 21.25 su Canale 5 è tempo di risate all’italiana con Un boss in salotto, film del 2014 di Luca Miniero con Paola Cortellesi, Luca Argentero e Rocco Papaleo. Un boss in salotto, trailer Un boss in salotto, trama e cast Cristina (Paola Cortellesi) è un’energica e volitiva donna meridionale trapiantata in un piccolo centro dalle parti di Bolzano, dove è finalmente riuscita a costruirsi una vita e una famiglia ...

Cha Cha Cha/ Su Rai 4 il film con Luca Argentero e Claudio Amendola (oggi - 1 settembre 2018) : Su Rai 4 va in onda oggi, 1 settembre 2018, il film Cha Cha Cha con nel cast Luca Argentero, Claudio Amendola ed Eva Herzigova. La regia è curata da Marco Risi.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 10:17:00 GMT)

OGGI SPOSI/ Sul Nove il film con Luca Argentero (oggi - 30 agosto 2018) : OGGI SPOSI, il film comico in onda su Canale Nove OGGI, giovedì 30 agosto 2018. Nel cast: Luca Argentero, Dario Bandiera, Carolina Crescentini, alla regia Luca Lucini. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:19:00 GMT)

Luca Argentero : “Un’ammucchiata - tanto latex e tute mimetiche” nella black comedy Cosa fai a Capodanno? : Il regista italiano che strizza l’occhio ai fratelli Coen? Esiste e si chiama Filippo Bologna. Parola di Luca Argentero, che della sua black comedy Cosa fai a Capodanno? è fra i protagonisti. Accanto all’attore torinese, entusiasta di appartenere a questa commedia corale che – per inciso – è un esordio alla regia anche se Bologna vanta la firma alla sceneggiatura di Perfetti sconosciuti, vi recitano Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, ...